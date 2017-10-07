آلاء خليفة

قال المسؤول الإعلامي للجنة طلبة الدراسات العليا التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية أحمد الشهاب ان اللجنة بصدد تنظيم ملتقاها الأول الذي يجمع طلبة الدارسات العليا في الولايات المتحدة، والذي سيعقد في جامعة هارفارد بمدينة كمبريدج في ٥ نوفمبر المقبل تحت شعار (I impact).

وأكد الشهاب ان الملتقى سيقام برعاية مبرة الشيخ صباح السالم وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ويهدف الملتقى إلى عرض المشاريع العلمية للطلبة وتحفيزهم على تبادل خبراتهم وتجاربهم الدراسية، إضافة إلى خلق فرص للتواصل والتعاون المستقبلي بين الطلبة والباحثين في شتى المجالات العلمية والأدبية ومناقشة العراقيل التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لإيصالها للمسؤولين.

وحول فعاليات الملتقى، أوضح الشهاب ان اختيار جامعة هارفارد مقرا لإقامة الملتقى جاء نظرا لمكانتها العلمية المرموقة كأقدم جامعة في الولايات المتحدة الأميركية وكواحدة من أفضل 6 جامعات على مستوى العالم، أما حفل الافتتاح فأكد انه يقام برعاية وحضور الشيخ د.محمد صباح السالم، رئيس مجلس أمناء مبرة صباح السالم، وسيشمل برنامج الملتقى عددا من الفعاليات، أبرزها ورشة عمل بعنوان التخطيط الاستراتيجي والإبداع يديرها بروفيسور جامعة هارفارد ومستشار حاكم ولاية ماساشوستس فيل سويشر، وتهدف الورشة إلى صقل مهارات الطلبة في مجالات التخطيط الاستراتيجي والإداري وتقييم المنافسة لتمكينهم من إدارة أبحاثهم ومشاريعهم العلمية المستقبلية بنجاح، كما سيشمل برنامج الملتقى فقرة خاصة بالعروض التقديمية يتحدث خلالها الطلبة عن تجاربهم وإنجازاتهم الأكاديمية، إضافة إلى معرض للملصقات العلمية والبحثية للطلبة. وأكد الشهاب أن باب التسجيل مازال مفتوحا أمام طلبة الدراسات العليا في الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في الملتقى، حيث يمكنهم الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.nuksgrad.org أو التواصل عبر البريد الإلكتروني nuks.grad.usa@gmail.com.

وعبر الشهاب عن شكره الجزيل للشيخ د.محمد صباح السالم على دعمه المتواصل لأبنائه وبناته من طلبة وطالبات الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لتواصله الدائم مع أعضاء اللجنة وتوجيهاته أبلغ الأثر في إزالة العديد من العراقيل أمام إقامة الملتقى، كما شكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومديرها العام د.عدنان شهاب الدين على دعمهم المادي والمعنوي للملتقى وهو ما يجسد الدور الريادي للمؤسسة في دعم العلوم والمعرفة وحرصها على دعم فئة الشباب في الميادين العلمية والبحثية.