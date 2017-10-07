عبدالعزيز الفضلي

أقامت مدرسة إشبيلية الابتدائية للبنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم اشتملت على العديد من الفقرات والمسابقات التربوية المتنوعة.

وأشادت مديرة المدرسة فاطمة الهاجري بالدور الكبير الذي يقوم به المعلم وما يقدمه من جهود مميزة لخدمة العملية التعليمية والمتعلمين، مشيرة الى انه يجسد افضل معاني العطاء والذي يتحقق ثماره من خلال تربية وتعليم الأبناء ليكونوا قادة المستقبل.

وقامت الهاجري على هامش الحفل بتكريم مديرة المدرسة السابقة وقد كرّمت مديرة المدرسة صفاء البدر، اضافة الى تكريم مجموعة من المعلمات والطالبات في جو تربوي رائع.