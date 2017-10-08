

يعد مركز الروبوت الكويتي التابع لقطاع التنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية أول مركز متخصص في التدريب على تكنولوجيا الروبوت في منطقة الخليج ويهدف إلى إثراء معرفة الطلاب والطالبات في مجال التنمية الصناعية والتخصص في فروعها المهمة.

ويندرج المركز في إطار الأندية المدرسية المسائية التابعة لقطاع التنمية التربوية في الوزارة والرامية إلى استغلال أوقات فراغ الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) بكل مفيد علميا خلال الفترة المسائية وخارج إطار الأجواء الدراسية.

وفي هذا الشأن أكد وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري حرص الوزارة على دعم مركز الروبوت لما يقدمه من أنشطة علمية ترتكز على مجالات علمية في تكنولوجيا الروبوت لتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم في المجالات العلمية من خلال مشاركاتهم المحلية والخارجية وتحقيق إنجازات باسم الكويت.

وأوضح الأثري أنه سيتم في إطار التعاون مع المركز توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء مبنى لمركز الروبوت الكويتي بدعم من بعض الجهات.

من جانبه قال مدير المركز سالم الكندري إن المركز الذي أسس عام 2002 يتيح من خلال أنشطته المتنوعة لطلاب وطالبات وزارة التربية فرصة ممارسة إبداعاتهم ومهاراتهم وتدريبهم على كيفية التعامل مع التكنولوجيا والتقنيات العلمية الحديثة.