عبدالعزيز الفضلي

هنأ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة جموع المعلمين والمعلمات الكويتيين وغير الكويتيين من مختلف الجنسيات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وقال في تصريح صحافي: «بالأصالة عن نفسي أتقدم إلى معلمينا الأجلاء بخالص التحية والتقدير في اليوم العالمي للمعلم في الخامس من أكتوبر من كل عام ليذكرنا بما قدموه وما سيقدمون من علم نافع وعمل مشرف».



وقدم د.الحويلة التحية إلى شخصية المعلم التي تنظر إلى دورها في تعليم وتثقيف أبناء الجيل على أنها رسالة سامية تؤدى وليست وظيفة مقابل أجر، مشيرا الى انها شخصية تضع نصب عينيها أن رسالتها رسالة الأنبياء والمرسلين وأصحابها هم ورثة الأنبياء، ولما لا وهم الذين يرفعون عن الناس ركام الجهالة ويدفعون عنهم دياجير التخلف والرجعية وينقلونهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان والمعرفة؟! ووجه د.الحويلة رسالة تقدير وود ومحبة الى صناع الأجيال قال فيها: «حسبك أيها المعلم شرفا أنك ترشد الناس إلى الطريق المؤدية إلى خالقهم جل علاه وتوصلهم إلى الغاية التي من أجلها خلقوا، علاوة على تعليمهم الخلق القويم والسبل التي تكفل لهم حياة طيبة فإلى الأمام دائما يا معلمينا من أجل خدمة وطننا ومجد أمتنا».