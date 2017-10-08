استنكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م. وائل المطوع تأخر صرف مستحقات الإضافي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب في التطبيقي موضحا أن هذا التأخير أمر معيب وبات غير مقبول خاصة أن هذه المستحقات أجر مقابل عمل، حيث ان هناك 50% من مستحقات العام قبل الماضي ومستحقات العام الماضي كاملة بالفصل الاول والثاني لم يتم صرفها حتى الآن.

وحمل المطوع إدارة الهيئة مسؤولية هذا التأخير غير المبرر، مضيفا أن الإدارة المالية بالهيئة قامت بدورها على اكمل وجه الا ان ادارة الهيئة أخفقت في حل هذا الملف وكررت اخطاء السنوات الماضية.

وقد اصدرت وزارة المالية تعليماتها للهيئة بتجميع كافة مستحقات العامين الماضي وقبل الماضي وتقديمها مع ميزانية السنة المالية الجديدة، وهو الأمر الذي يعني انها ستقدم مع ميزانية السنة القادمة خلال شهر ابريل، وبالتالي فإن عملية الصرف تحتاج الآن موافقة وزارة المالية وكذلك موافقة مجلس الأمة وطالب المطوع بضرورة إتمام عملية الصرف فور الانتهاء من كل فصل دراسي كما هو معمول به في جامعة الكويت وكافة المؤسسات الأكاديمية الأخرى، وأنه على وزير التربية ووزير التعليم العالي تحمل مسؤولياته تجاه صرف هذه المستحقات والعمل على دعم التعليم.