السيد: ندعم الطلبة ونلبي جميع احتياجاتهم

تحت رعاية مدير الجامعة العربية المفتوحة د.نايف المطيري أقام قسم شؤون الطلبة في الجامعة «اليوم المفتوح التنويري» لكل الطلبة المستجدين الذين تم قبولهم للفصل الدراسي الأول 2017/2018 بحضور مساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية د. محمد السيد وبمشاركة كافة الأقسام الإدارية والأكاديمية والأندية الطلابية إضافة إلى تواجد ركن خاص لمجلس الجامعات الخاصة وبرنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة ومؤسسة «لوياك» ومنظمة الهجرة الدولية.

من جهته، هنأ د.محمد السيد الطلبة المستجدين متمنيا لهم التوفيق والسداد، مشيرا الى أننا اليوم هنا لدعمهم وتلبية احتياجات الطلبة والإجابة عن كل ما يتعلق بمستقبلهم واستفساراتهم، حيث تأتي فكرة المعرض واليوم المفتوح متماشية مع أوقات كافة الطلبة إضافة إلى ذلك إعطاء مساحة كافية للمشاركة الطلابية خلال مشاركة الأندية الطلابية في الجامعة حتى يرى الطلبة المستجدون ابداعات ومهارات زملائهم في مختلف المجالات مع تواجد الأقسام الأكاديمية في التخصصات الثلاثة لتوجيه الطلبة وإرشادهم إضافة إلى مشاركة الأقسام الإدارية التي تتعامل مع الطلبة بشكل مباشر.

أما رئيس قسم شؤون الطلبة الأستاذة مها الاصقه فقالت اننا حرصنا في هذا اليوم المفتوح على أن يتواجد العديد من الجهات للمشاركة معنا في هذا النشاط فتواجد مجلس الجامعات الخاصة للإجابة عن استفسارات الطلبة والمكافأة الاجتماعية بشكل مباشر اعطى جانبا مميزا للمعرض كذلك مشاركة برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة، لاسيما أنه كثيرا ما ينتاب الطلبة التخوف من المستقبل الوظيفي وما يدور حوله من استفسارات، كما أن مشاركة مؤسسة لوياك واشتراكها في العديد من الأفكار والرؤية مع الجامعة في تبني الطلبة الموهوبين كان لها وقع جميل أيضا هي ومنظمة الهجرة الدولية.

وأضافت ان الأقسام الأكاديمية في تخصصات الجامعة حرصت على العملية الإرشادية وشرح المواد ومحتواها خلال الإجابة عن جميع استفسارات الطلبة مع تقديم العديد من النصائح للمستجدين بينما كان دور الأقسام الإدارية شرح مهام كل قسم إداري للطالب المستجد وما الإجراءات والخطوات التي يقوم بها إضافة إلى شرح الأنظمة التي يتعامل معها الطالب كـ SIS ،LMS وكيفية التعامل معهم، بينما كان دور الأندية الطلابية شرح اهداف وقيم كل ناد طلابي وتوزيع استمارات الانضمام.