عبدالعزيز الفضلي

كشفت الموجه الفني العام للتربية الفنية بوزارة التربية حصة المطوع ان بعض الإدارات المدرسية تقوم بتوزيع الأثاث والأجهزة المخصصة لمادة التربية الفنية في المرحلة الثانوية على بقية الأقسام الأخرى رغم انه خاص بقسم التربية الفنية.



وقالت المطوع في كتاب وجهته لوكيل التعليم العام وحصلت «الأنباء» على نسخة منه انه «من خلال الزيارات الميدانية للسادة الموجهين الفنيين لوحظ ان بعض إدارات المدارس امتنعت عن تسليم الأثاث والأجهزة لقسم التربية الفنية واحتفظت بها في إدارة المدرسة او تم توزيعها على بعض الأقسام الأخرى، مع العلم ان الأثاث المدرسي والأجهزة تم التعاقد عليها بواسطة التوجيه الفني العام للتربية الفنية بمواصفات خاصة لمادة الفنية ولخدمة الطالب.

من جانب آخر، تنطلق اختبارات الدور الثاني المؤجل اعتبارا من يوم الأحد المقبل الخامس عشر من الشهر الجاري وهي الاختبارات المؤجلة للطلبة الذين منعتهم ظروفهم الصحية من أداء الاختبارات.



وقد حددت الوزارة ثانويتي فارعة بنت ابي الصلت للبنات ودعيج السلمان للبنين التابعتين لمنطقة مبارك الكبير التعليمية لأداء الاختبارات الخاصة في المرحلة الثانوية، أما بقية المراحل فتكون حسب المنطقة التعليمية التي يتبعها الطالب.

وقد استعدت الوزارة جيدا لهذه الاختبارات التي ستكون للطلبة الذين يعانون من أمراض مستعصية إضافة إلى حالات العلاج بالخارج.











