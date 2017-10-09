احتفالا بيوم المعلم، تواجدت موهوبات مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجمع الأفنيوز يوم الخميس الماضي.

وقدمت الطالبات الموهوبات في مدرسة سودة بنت مالك المتوسطة بنات، عرضا في مجمع الأفنيوز كهدية للمعلم في يوم عيده، وتخللت العرض أفكار إبداعية تجعل التعليم في الكويت تعليما مطورا من خلال إدخال أحدث الاختراعات لتطوير العملية التعليمية، وقدمن عرضا حيا للحقب التعليمية في الكويت من الماضي الى الحاضر، ومن ثم المستقبل الذي يأملون أن يتحقق على أرض الواقع.

واستقبلت الطالبات الموهوبات خلال اليوم د.عبدالله السويد مدير إدارة الموهبة في مركز صباح الأحمد للموهبة، ومستشار إدارة الموهبة صاحب بو شهري والمخترع صادق قاسم، والكثير من الزوار الذين أثنوا بالشكر والثناء على الموهوبات.