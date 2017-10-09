أعلن المكتب الإقليمي لقارة آسيا للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست) إطلاق مسابقتي الكويت المدرسية السنوية في التطبيقات الصناعية والروبوت للعام الدراسي الحالي لطلبة وزارة التربية.

وقال مكتب «ملست» في بيان صحافي أمس إنه سيطلق فعاليات المسابقتين بلقاءات تمهيدية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء للمعلمين المشرفين على اختيار الطلبة المتميزين بالمدارس لتكوين الفرق الطلابية المشاركة في المسابقتين وذلك للتعريف بآلياتهما وبرنامجهما الزمني وشروطهما ومراحلهما.

وأضاف أن مسابقة الكويت المدرسية السنوية الـ12 في التطبيقات الصناعية للعام الدراسي الحالي والمخصصة لطلاب المرحلة المتوسطة يتم تنظيمها بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية.

وأفاد بأن مسابقة التطبيقات الصناعية تتضمن أربع مراحل متتابعة من أكتوبر الجاري حتى ديسمبر المقبل يتنافس خلالها الطلاب على مهارة قياس الأبعاد لمناظير هندسية بالوحدات المترية.

وذكر أن المنافسات تشمل أيضا استخدام العدة اليدوية لفك وتركيب برج صغير برافعة ميكانيكية مغناطيسية، إضافة إلى منافسات قياس مهارة الطلاب في مشروع التمديدات الكهربائية.

وبين المكتب أن مسابقة الروبوت تستهدف طلاب المرحلة المتوسطة وموضوعها هذا العام هو تحدي البالونات، مشيرا إلى أن الطلاب سيقومون بتصميم وبرمجة روبوت يتتبع الخط ثم الوصول الى البالونات وثقبها.

ولفت إلى أن مسابقة الروبوت التي تنظم بالتعاون مع مركز الروبوت الكويتي ستنطلق الثلاثاء وتستمر شهر ديسمبر المقبل.

وأفاد بأن المسابقتين تعملان على اكتشاف الطلاب الموهوبين وتحقيق الممارسات الفعلية في موضوعاتهما فضلا عن خلق جو تنافسي بين الطلاب وتحفيزهم وتشجيعهم على تلك الأنشطة والمهارات الداعمة والمعززة للأنشطة اللاصفية لطلاب وزارة التربية.