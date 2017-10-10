الأثري: «التطبيقي» من أولى المؤسسات التي تدعم الشباب

عبدالله الراكان

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري عن انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثاني في التطبيقي خلال الفترة من 29 إلى 30 الجاري.

وقال الأثري خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن المؤتمر إن الهيئة تعد من أولى المؤسسات التعليمية والأكاديمية التي تهتم بالشباب والرياضيين حيث يدرس بها أكثر من 55 ألف طالب وطالبة هم أمل المستقبل وبناة الغد.

وأشار إلى أن التطبيقي خرّجت علماء وقادة رياضيين كان لهم الأثر الأكبر في تقدم العلوم الرياضية ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على مستوى الوطن العربي أجمع، كما أنها كانت قاعدة لفتح العديد المراكز والمؤسسات التي تهتم بالشباب وتعمل على مساندتهم العلمية والعملية بالإضافة إلى تقديم الخبرات للمنتخبات الكويتية الأمر الذي نتج عنه الحصول على بطولات عديدة لمختلف الألعاب الرياضية.

وذكر الأثري ان المؤتمر سينطلق بمشاركة 17 دولة عربية و4 دول أجنبية سيعرضون خلاله أهم الأبحاث والتجارب العلمية التي تخدم الشباب والعملية التعليمية والأكاديمية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيركز على 6 محاور رئيسية هي: التربية البدنية المدرسية والإدارة في المجال الرياضي والعلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية البدنية والرياضة، والترويح الرياضي والرياضة للجميع، والمستحدث في مجال التدريب الرياضي، والرياضة لذوي الإعاقة.

واختتم الأثري بان المؤتمر يتطلع إلى الاستفادة الكبيرة بإقامة المؤتمر العلمي الدولي الثاني لخدمة شبابنا ووطننا تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه- وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد ـ حفظه الله ورعاه.

من جانبه، قال نائب رئيس المؤتمر عميد كلية التربية الأساسية د.فهد الرويشد ان المؤتمر سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات والأفكار البناءة التي من شـأنها إثراء الحركة الرياضية في الوطن العربي، وتعزيز المنظور العربي للتربية البدنية.

وأشار إلى ان مواصلة تنظيم مثل هذه المؤتمرات واللقاءات العلمية سيسهم في الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مختلف المجالات العلمية وتكييفها بما يتلاءم مع قدراتنا وإمكانياتنا لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

من جهته، قال الأمين العام للمؤتمر رئيس قسم التربية البدنية والرياض د.عبدالله الغصاب ان الدول المتقدمة أولت اهتماما واسعا بالتربية البدنية والرياضة التنافسية للجميع، قناعة بالمجال الرياضي كأحد المجالات التي يضم بداخلها قطاعات متعددة مثل القطاع الحكومي والأهلي والخاص ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع تتمثل في كافة الأعمار والأجناس والفئات وكذلك من حيث تقديم خدمة من الممارسة والمنافسة والمشاهدة.

وأشار الغصاب إلى مشاركة مجموعة من الخبراء في المجال الرياضي من المؤسسات الأكاديمية والجامعات التعليمية المماثلة في الدول العربية والأجنبية حيث سيشارك في أكثر من 500 باحث كما سيصل عدد البحوث المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة اكثر من 200 بحث علمي.