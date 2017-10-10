إعادة مقترح تحديد رسوم على التسجيل المتأخر إلى عمادة القبول والتسجيل

عبدالله الراكان

عقدت اللجنة التنفيذية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعا لها برئاسة مدير عام الهيئة د.أحمد الأثري لمناقشة العديد من الموضوعات والبنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تهدف الى تطوير وتحديث العملية التعليمية والعمل بالهيئة وذلك بمقر الهيئة بالعديلية.

قالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة فاطمة العازمي إن اللجنة بدأت اجتماعها بالترحيب بالأعضاء الجدد المنضمين لها حديثا وهم مدير المعهد العالي للطاقة م.أسامة الدعيج ومدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة كابتن منذر الكندري ومدير المعهد الصناعي - الشويخ، م.محمد بوحمدي، كما قدمت اللجنة خالص الشكر والتقدير للأعضاء السابقين الذين تولوا منصب مدير بالتكليف لهذه المعاهد على ما بذلوه من جهود مخلصة طوال الفترة السابقة.

وأضافت العازمي أن اللجنة التنفيذية ناقشت العديد من الموضوعات، منها مقترح حول أصحاب الوظائف الإشرافية السابقة الذي حظي بموافقة اللجنة على أن يتم حذف بعض البنود الخاصة باللوائح ويتم تحويل الموضوع للإدارة القانونية للتنفيذ، كما وافقت اللجنة كذلك على المقترح المقدم بفصل برنامج اللغة الفرنسية عن قسم اللغة الإنجليزية ومقترح آخر بتغيير مسمى علوم المكتبات والمعلومات الى قسم دراسات المعلومات على أن يرفع المقترحان لمجلس إدارة الهيئة.

وأكدت أن اللجنة قررت إعادة المقترح المقدم بتحديد رسوم مالية على التسجيل المتأخر الى عمادة القبول والتسجيل لإعداد دراسات تشمل جميع الرسوم الخاصة بالقبول والتسجيل بكليات ومعاهد الهيئة، كما تم تحويل المقترح الذي يقضي بفتح برنامج دبلوم عالي (التربية الخاصة) إلى قطاع التعليم التطبيقي والبحوث لمزيد من الدراسة حوله، وبشأن استبيان استطلاع الرأي الطلابي لأعضاء هيئة التدريب بمعاهد وكليات الهيئة فقد تقرر تشكيل فريق عمل لدراسة المقترح بعضوية ممثل عن عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة، بالإضافة الى ممثل عن قطاع التعليم التطبيقي والبحوث وممثل عن قطاع التدريب.

وأوضحت العازمي أن اللجنة تطرقت تحت بند ما يستجد من أعمال الى مشكلة النقص في وجود مترجمين في لغة الإشارة للطلبة «الصم»، وتم الاتفاق على ان تقوم الهيئة ممثلة بعمادة شؤون الطلبة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير درجات وظيفية لموظفين متخصصين في لغة الإشارة لسد هذا العجز وبما يخدم مصلحة هذه الفئة من الطلبة.

واختتمت العازمي بأن اللجنة التنفيذية قررت عقد اختبارات القدرات في كلية الدراسات التكنولوجية في مقر الكلية بدلا من عقدها بجامعة الكويت كما كان متفقا عليه في السابق.