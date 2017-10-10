أكدت رئيس قسم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في الإدارة العامة للتعليم الخاص ـ إدارة الشؤون التعليمية نجاة الرويشد اهمية تحقيق التنمية المهنية للمديرين المساعدين والمديرات المساعدات للمرحلة الابتدائية في المدارس العربية وضرورة التعرف على المراسلات المدرسية والخطابات الإدارية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تم تنظيمها بعنوان «المراسلات المدرسية والخطابات الإدارية» على يومين استهدفت المديرين المساعدين والمديرات المساعدات بحضور مدير الشؤون التعليمية عبدالعزيز الكندري.

وبينت ان الهدف من تنظيم هذه الورشة تهيئتهم في حال تكليفهم رسميا بمهام المدير إذا كان المدير في إجازة طويلة، اضافة الى شرح مفهوم المراسلات والمبادئ الأساسية في كتابتها والتدرج في توجيهها تبعا للهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتعليم الخاص وتوجيه الكتب والمراسلات للجهة المعنية.

وتم خلال الورشة استعراض بعض المواقف التي تواجه الإدارات المدرسية وكيفية التصرف معها الى جانب التطبيق العملي في كتابة المراسلات المدرسية.

وفي ختام الورشة شكر المديرون المساعدون والمديرات المساعدات نجاة الرويشد لحرصها على عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة والمثمرة وأثنوا على الجهود المبذولة والتي عادت بالفائدة على الجميع.