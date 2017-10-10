عبدالعزيز الفضلي

أقام نادي مناظرات المدارس ورشتي عمل تدريبيتين للطلبة المنتسبين، وقال المنسق الإداري والفني لنادي المناظرات فهد السبيعي إن هذه المجموعة من الورش التدريبية تأتي لتجهيز الطلبة للعام الدراسي الجديد والمسابقات السنوية، بالإضافة إلى تأهيلهم لبطولة جاسم الخرافي لمناظرات المدارس باللغة العربية، والتي من المزمع إقامتها في 18 ـ 25 نوفمبر المقبل.

وأضاف السبيعي أنه تم تنظيم هذه الورش من أجل تحقيق الأهداف المأمولة للطلبة المشاركين وفقا لبرنامج زمني محدد، وبين أن اختيار موضوع الورشة الأولى جاء بناء على استبيان وزع على الطلبة في الفترة الصيفية الماضية بالإضافة إلى ملاحظة المدربين افتقار الطلبة لمهارة التحضير.

وقد تلت الورشة مناظرة تدريبية تناولت موضوع تدريس المواد العلمية باللغة العربية وتركزت ملاحظات المدربين على مدى ما تم تطبيقه في مهارة التحضر بسمة خاصة ومهارات المناظرة الأخرى بشكل عام.

وتناولت ورشة التدريب الأخرى موضوع أدوار المتحدثين وبين رئيس نادي مناظرات المدارس بدر الشطي من خلال الورشة عملية توزيع الأدوار في الفريق المتناظر وأهمية كل دور من هذه الأدوار وتحديد دور كل من متحدث من المتحدثين الثلاثة، بالإضافة إلى تحديد دور عضو الفريق الذي يمثل دور مدير الفريق.

كما تناولت الورشة العناصر الأساسية في المناظرة بدءا من المقدمة مرورا ببناء الموقف والحجة وصولا للخاتمة في كل دور من الأول بالفريقين المتناظرين.