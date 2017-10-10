عبدالله الراكان

قال المستشار التربوي والاجتماعي المشارك في تنمية الموارد البشرية د.ناصر الفريح ان البرنامج التدريبي «ضد الرصاص لقيادة الشخصية» هدفه تدريب المجتمع على كيفية الوقاية من اذى النفس الذي يكون نتيجة الأخطاء التي يمارسها الإنسان وأذى الآخرين، كما انها نظرية تدريبية منهجية تعلم الناس كيف يحررون انفسهم من التأثر السلبي بكل ما يجري في حياتهم وان يبنوا شخصية قادرة على التعامل مع كل الضغوطات التي تتعرض لها الشخصية.

وأضاف الفريح في تصريح للانباء على هامش تقديمه البرنامج التدريبي مساء الأول من امس على مسرح رابطة الادباء في العديلية ان الفوائد من هذه المحاضرات هي التدريب وتطوير التفكير وزيادة الوعي بأهمية الاهتمام بالشخصية ودور الشخصية في وصول الإنسان الى الراحة البدنية والنفسية والنجاحات الشخصية، موضحا ان تعليم الناس على التفكير بخلاف النمط المعتاد عليه التي تجعلهم يسيطرون على مراحل حياتهم والتعامل مع ظروف الحياة تعليم على المهارات لصنع الشخصيات الناجحة والعصامية حتى يحققوا النجاح الذي وصلت اليه هذه الشخصيات، مشيرا على أن هذه البرامج تستهدف كل فئات المجتمع العمرية التي تحتاج ان تتعلم طريقة أن تكون شخصيات قيادية تهتم بقيادة الذات خاصة فيما يختص بقيادة المجتمع او المؤسسة او نظام العمل بحيث تكون له شخصية قيادية تنعكس على المجتمع.

وأشار الفريح الى ان عدد المشاركين في البرنامج التدريبي «ضد الرصاص لقيادة الشخصية» 130 شخصا وكل المشاركين هم من المهتمين بتطوير الشخصية وأغلبهم لديهم تجارب ناجحة في حياتهم العملية والحياتية، مؤكدا ان باستطاعة الجميع التسجيل في البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الرؤية للتوجيه والتدريب الأهلي الذي يقدم البرامج الرسمية للجهات الحكومية، موضحا اننا نقدم البرامج التوعوية لتثقيف وتوعية الناس.