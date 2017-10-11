تشارك في المؤتمر شخصيات نسائية علمية تبوأت مراكز رفيعة بالأبحاث الأكاديمية والحكومات والشركات والقطاعات الصناعية

تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيعقد مؤتمر «القيادات النسائية في العلوم والهندسة والتكنولوجيا، الذكرى العاشرة»، في 23-25 الجاري، وذلك تحت شعار «تمكين المرأة بالعلوم»، في مقر الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هذا وقد صرحت أ.د.فايزة الخرافي، الرئيسة العليا للجنة التنظيمية للمؤتمر، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والحاصلة على جائزة الكويت للعلوم، وجائزة لوريال - اليونسكو للنساء في مجال العلوم، بأن صاحب السمو قد اكتنف المؤتمر برعايته، تقديرا لإنجازات المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وتشجيعا لهن على تحقيق نجاحات أكبر.

وأفادت الخرافي بأنه في يناير 2016 وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مع الجمعية الأميركية لتقدم العلوم AAAS، لدعم وتعزيز جهود المؤسستين نحو نشر المعرفة العلمية بهدف تحقيق رفاه المجتمعات والعالم، لما كانت المعرفة العلمية المحرك الرئيسي لاقتصاد قائم على المعرفة. وضمن إطار مذكرة التفاهم تقدمت الجمعية الأميركية لتقدم العلوم AAAS، والخارجية الأميركية متمثلة بالمستشار العلمي لوزير الخارجية، وسفارتها لدى الكويت بطلب استضافة الاحتفــال بمرور عشر سنوات على مؤتمر «القيادات النسائية في العلوم والهندسة والتكنولوجيا» الذي انعقد في الكويت في عام 2007 بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، على أن تعقد الاحتفالية في الكويت، في عام 2017.

كما أشارت الخرافي إلى أنه من منطلق تشجيع التعاون العلمي الدولي، وتطوير الشبكات المشتركة بين الثقافات، فإن المؤتمر في هذا العام ينعقد ليحقق الأهداف التالية:

الاحتفــال بالذكــــرى العاشـرة لمؤتمر «القيادات النسائيــــة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا»، والاحتفاء بالقيادات النسائية العلمية، الكويتية على وجه الخصوص، والإقليمية والدولية عموما.

التمكين الوظيفي للنساء من خلفيات متعددة في تخصصات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، من خلال عرض قصص نجاحهن، ومسيرة أشهر العالمات من العالم العربي والدولي، وانعكـــاس مساهماتهن وإنتاجهن العلمي على تطور أداء المؤسسات التي يعملن بها، وفي إحداث نقلة نوعية في نشاطها ومنتجاتها وأثر ذلك في الاقتصاد الوطني.

بناء قدرات العاملات بالعلوم في بداية سلمهن الوظيفي في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وذلك من خلال إنشاء شبكة للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة في النتاج العلمي.

تشجيـــع الشابــــات الكويتيات على الانخراط في التخصصات العلمية والتكنولوجية والهندسية، لتفتح أمامهن طاقات للتفوق والنجاح فيما بعد. وستشارك في المؤتمر شخصيات نسائية علمية تبوأت مراكز رفيعة في الأبحاث الأكاديمية والحكومـــات والشركات والقطاعـــات الصناعية، ومنظمات المجتمع المدني. وقد وجهت الدعوات إلى القيادات العلمية النسائية في الكويت، ودول مجلس التعاون، والدول العربية والإقليمية والعالمية، من المشتغلات في الأوساط الأكاديميــة، والمؤسسات البحثيـة، والحكومية في آسيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن تعزز نتائج هذا المؤتمر التعاون العلمي الدولي، وتؤدي إلى تطوير شبكات التواصل إقليميا وعالميا، تكون الكويت منارة في قلبها. وكما يأمل أن تقدم المشاركات في المؤتمر نماذج تشجع النساء في بدايات حياتهن العملية - في الكويت والمنطقة - على مواصلة مسارهن المهني في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، والإصرار على التميز العلمي.