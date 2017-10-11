أعلن رئيس لجنة البرامج والأنشطة ورئيس اللجنة الطلابية بالتكليف في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إبراهيم الحمادي ان الاتحاد تمكن من المساهمة في التحرك لدعم ميزانية الهيئة وتم فتح 946 شعبة دراسية زيادة عن مجموع الشعب المطروحة في العام الماضي في مختلف كليات الهيئة.

وأشار الحمادي إلى أن كلية التربية الأساسية فازت بنصيب الأسد من تلك الشعب الدراسية كونها من أكبر كليات الهيئة بالكثافة الطلابية، حيث بلغت الشعب التي زادت عن العام الماضي بكلية التربية الأساسية بنات 501 شعبة دراسية بكل الفصول الدراسية، وفيما يخص الفصل الصيفي تم دعم ميزانية الهيئة بنسبة ٨٠% وتم طرح 472 شعبة دراسية إضافة لما تم طرحه في العام الماضي.