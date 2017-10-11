دور كبير لطالبات «الحقوق» في المشاركة والتشجيع

آلاء خليفة

تمكنت القائمة المستقلة من تحقيق الفوز على قائمة المتحدون في انتخابات جمعية طلبة القانون حيث حصلت على 1027 صوتا مقابل 911 صوتا لـ «المتحدون».

وشهدت جامعة الكويت في موقع الشويخ يوم أمس ازدحاما شديدا وحضورا طلابيا كثيفا بسبب الانتخابات التي سادتها أجواء تنافسية قوية بين «المستقلة» التي خاضت انتخابات العام الحالي تحت شعار «اشهدوا تكرار مجد»، و«المتحدون» (ممثلة القائمة الائتلافية بجامعة الكويت) لاسيما بعد أن جاءت نتيجة التنافس بينهما في العام الماضي متقاربة، حيث حصلت المستقلة في انتخابات العام الماضي على 912 صوتا، مقابل 862 صوتا، لقائمة المتحدون بفارق اصوات بلغ 50 صوتا فقط، بما يؤكد قوة المنافسة بين القائمتين، حيث ان لكلا منهما مؤيديهم من الطلبة والطالبات داخل كلية الحقوق، وقد حرص الجميع على المشاركة في التصويت واختيار من يمثلهم في الهيئة الادارية للجمعية.

وتواجد في الكلية رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2017/2018 د.ثقل العجمي.

وبين الحين والآخر كانت تتعالى الصيحات الانتخابية لطلبة كلية الحقوق خارج مبنى الكلية، حيث تم اخلاء بهو الكلية من تواجد الطلاب، اما طالبات الحقوق فكان لهن دور كبير طيلة اليوم الانتخابي في تشجيع الطالبات على التصويت للقائمة التي ينتمون اليها.

وقد تواجدت «الأنباء» منذ الصباح وجالت على لجان التصويت حيث التقينا رئيس لجنة تصويت الطلبة عادل الفيلكاوي الذي اوضح أنه قد تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا والإغلاق الساعة 2 ظهرا وفقا للائحة ليتم بعدها الفرز مباشرة واعلان النتائج.

واشاد الفيلكاوي بتعاون الطلبة والمنظمين خلال عملية الاقتراع وتنظيم دخول وخروج الطلاب بالاضافة الى التزامهم بإبراز الهوية الجامعية قبل دخولهم الى اللجنة للتأكد من هوية الطالب ومطابقتها بالكشوف.

وذكر الفيلكاوي ان عدد المقترعين بلغ 360 طالبا من اصل 821 حتى الساعة 11 صباحا، معلنا عن زيادة عدد المقترعين الى 630 طالبا في تمام الساعة 1 ظهرا.

ومن داخل لجنة الطالبات التقت «الأنباء» رئيسة اللجنة غادة الحلواجي التي أوضحت أنه قد تم فتح باب الاقتراع من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا.

واشادت الحلواجي بإقبال الطالبات الكثيف منذ الصباح الباكر على الحضور والمشاركة في التصويت الذي لم يتوقف طيلة اليوم الانتخابي.

وكشفت الحلواجي ان 730 طالبة شاركن في التصويت في تمام الساعة 11 صباحا من اصل 1815 طالبة وزاد العدد الى 1210 في تمام الساعة 1 ظهرا.

هذا، وحرص أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.آدم الملا على التواجد خلال انتخابات جمعيات وروابط كليات جامعة الكويت والمرور على لجان الطلبة والطالبات وتفقد سير العملية الانتخابية والسؤال حول وجود اي مشاكل قد تعيق عملية التصويت ويستمر وجود الملا في فترة الفرز واعلان النتائج حيث يقوم بمجهود جبار بالتعاون مع رجال الامن والسلامة من اجل ضبط الامن والامان داخل الجامعة لاسيما بعد اعلان النتائج.