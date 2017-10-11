تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تقيم الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (KALD) احتفالها بمرور عشرة أعوام على تأسيسها وحفل جائزة KALD للمعلم المتميز في مجال تدريس الطلبة ذوي اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 اكتوبر 2017 في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ـ مركز المؤتمرات.

وحــــول المناسبــــة قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم KALD آمال الساير، ان الجائزة جاءت لدعم وتكريم المعلمين الذين يرون مهنتهم رسالة مقدسة ويسعون لأدائها بكل مهنية واخلاص ومحبة، وبتكريم المعلم تكرم أيضا المدرسة التي تهيئ له فرصة العمل الجيد والمتميز.

وأضافت الساير أنه خلال العشر سنوات استطعنا نشر الوعي بماهية اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وصعوبات عند شريحة كبيرة من المجتمع، كما ساهمنا في رفع كفاءة التربويين من خلال تنظيم دورات متخصصة وورش عمل ومؤتمرات محلية وعالمية. وكان للأسرة نصيب كبير من اهتمامنا حيث انها المؤثر الأول والأهم في نفسية وحياة الأبناء.

وأكدت الساير أن الكويت من الدول السباقة في مجال الاهتمام ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات لهم، مشددة على ضرورة تسليط الضوء على صعوبات التعلم وتوفير أوجه الدعم المعنوي والمادي.