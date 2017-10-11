ضمن الاستراتيجية المتبعة بإدارة الأمن والسلامة داخل جامعة الكويت لنشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية بهدف النهوض بالجانب التوعوي والإرشادي والوقائي للأمن والسلامة، وانطلاقا من حرص الإدارة على نشر ثقافة الوعي البيئي داخل المجتمع الجامعي والتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة ومخاطر تلوث البيئة وتأثيراته السلبية على حياة الفرد والمجتمع.

فإن إدارة الأمن والسلامة وبالتنسيق المسبق والتعاون مع الهيئة العامة للبيئة نظمت حملة توعوية بأهمية البيئة وسبل المحافظة عليها بجامعة الكويت تحت عنوان «معا لبيئة آمنة بجامعة الكويت» وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2017 في الساعة 9:30 صباحا بموقع الجامعة بالخالدية.

وقد تضمنت الحملة تعريف الحضور على أهم الأمور التي يمكن اتباعها للمساهمة في الحفاظ على البيئة ووسائل المحافظة عليها حيث تعتبر البيئة المحيطة بنا أمانة بين أيدينا، واستغلالها يجب أن يقترن بقدر تحقيق المنفعة الخاصة مع الحفاظ على المصلحة العامة ومن حرص إدارة الأمن والسلامة على نشر ثقافة الوعي الصحي والبيئي بين أبنائها الطلبة والطالبات والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة وجميع مرتادي الحرم الجامعي بصفة عامة نظمت الإدارة الحملة التوعوية البيئية من منطلق أن التوعية دائما هي الخطوة الأولى نحو التغيير وأن المجتمع الراقي هو الذي يحافظ على بيئته ويحميها من أي تلوث أو أذى لأنه جزء منها، كما أن الحفاظ على البيئة يعتبر واجبا وطنيا ولا بد أن تتعاون كل المؤسسات على نظافة البيئة.

وتضمنت الحملة بوثا توعويا يحتوي على عرض بروشورات توعية وإرشادية توضح مدى تأثير التلوث على حياة الفرد والمجتمع، علما بأن الحملة ستنتقل بعد ذلك إلى موقع آخر من مواقع جامعة الكويت بالجابرية.