صرح المنسق العام - المتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس د. أنور الشريعان بأن الجمعية عقدت اجتماعها الأول وتم تشكيل الهيئة الإدارية بالتزكية
د. ابراهيم الحمود رئيس الجمعية
د. شملان القناعي نائب الرئيس (رئيس لجنة الكادر)
د. امثال الحويلة أمين السر (رئيس اللجنة الاجتماعية)
د. سعود العبد الله أمين الصندوق (رئيس لجنة مدرسي اللغات)
د. سعد مخصيد رئيس لجنة دعم البحث العلمي
د. بدر الراجحي رئيس اللجنة الثقافية
د. ناصر العتيبي رئيس لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس
د. محمد عبدالرحمن الأنصاري رئيس لجنة المدرسين المساعدين
د. انور الشريعان منسق عام ومتحدث رسمي باسم الجمعية