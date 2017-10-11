حريصون على الشراكة البناءة في مختلف مجالات العمل والعطاء

العجمي: شراكة حقيقية قريباً بين الجمعية والمحافظة من خلال عدة برامج وأنشطة وفعاليات





أشاد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بتكامل الجهود بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير التعليم ودعم المعلم والنهوض بالأداء التعليمي في البلاد، الأمر الذي يضع الكويت في مكانة متميزة إقليميا ودوليا، لافتا الى حرص محافظة الأحمدي على التواصل وبناء شراكة فاعلة في مختلف مجالات العمل والعطاء والإنتاج في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي، ومدير فرع الجمعية بالأحمدي عبدالرحمن الصالح، ومدير الأنشطة محمد العازمي، ونائب المدير علي الكندري ومدير إدارة المعلمات إقبال بوحيمد، حيث أعرب المحافظ عن الفخر بإنجازات الأسرة التربوية والتعليمية في الكويت، وما تحققه دوما من إنجازات مشهودة، مؤكدا أن دور جمعية المعلمين دور فاعل ومكمل لجهود وزارة التربية في إثراء العملية التعليمية، مشيرا الى تميز أداء القطاع التربوي بمحافظة الأحمدي متمثلا في منطقة الأحمدي التعليمية.

من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي ان اللقاء كان جدا مثمرا، حيث أطلعنا محافظ الأحمدي على الخطة الاستراتيجية للجمعية 2017/ 2021 التي تهدف الى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمعلمين والمعلمات، إضافة الى الحديث عن العمل المؤسسي الذي تقوم به الجمعية على المستويين التعليمي والاجتماعي باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة في هذا المجال.

وأشار العجمي الى أن اللقاء تناول أيضا الحديث عن أهمية وجود شراكة حقيقية بين الجمعية والمحافظة من خلال بعض البرامج والأنشطة والفعاليات التي ستكون باكورة هذا التعاون خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية 2018 والمشاركة في برنامج «محافظتي أجمل» الذي أطلقته المحافظة مطلع العام 2015.

وأوضح العجمي ان اللقاء تطرق الى مناقشة رعاية محافظ الأحمدي للبرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية للمعلمين بالمحافظة، والذي أكد من جانبه قبوله ودعمه وترحيبه بذلك، وإن دل هذا فإنما يدل على حرص المحافظ واهتمامه بأبنائه وبناته المعلمين والمعلمات وايضا الطلاب والطالبات، وفي ختام اللقاء تقدم رئيس وأعضاء الجمعية بإهداء درع تذكارية الى محافظ الأحمدي تقديرا لجهوده ودعمه للعملية التعليمية بالمحافظة.