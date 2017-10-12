عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية أمس عن فتح باب التعاقدات المحلية للتخصصات الدراسية المطلوبة خلال اليومين المقبلين.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالإنابة فيصل المقصيد مع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية فهد الغيص أمس بحضور إدارة التنسيق والموارد البشرية، وذلك من أجل الاطلاع على الدرجات الوظيفية المتوافرة حتى نهاية السنة المالية الحالية، واستعراض التخصصات المطلوبة في المواد الدراسية التي تحتاج إليها الوزارة.

وبعد الاجتماع صرح وكيل التعليم العام بالإنابة فيصل المقصيد بأن اللقاء كان مثمرا وهناك تعاون بناء بين القطاعين حيث تمت مراجعة أعداد الاحتياجات من أعضاء الهيئة التعليمية وفق الدرجات الوظيفية المتاحة في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق بين القطاعين على فتح باب التعاقدات المحلية للتخصصات المطلوبة خلال اليومين القادمين.

وأثنى المقصيد على الدور الكبير الذي يقوم به قطاع الشؤون الإدارية في توفير الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإنهاء كافة الإجراءات وتذليل أي عراقيل مشيرا في الوقت ذاته إلى تفهم الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية فهد الغيص إلى حاجة قطاع التعليم العام والمدارس إلى معلمين جدد خاصة في ظل التوسع الموجود وافتتاح مدارس جديدة خلال العام الحالي.

وذكر أن إدارة التنسيق ستقوم بتزويد إدارة الموارد البشرية بأعداد الاحتياجات الفعلية من الذكور والإناث في التخصصات المطلوبة من المواد الدراسية تمهيدا لفتح باب قبول الطلبات من التعاقدات المحلية فقط للأخوة الراغبين في الالتحاق بالسلك التعليمي بالكويت.