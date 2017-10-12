عبدالعزيز الفضلي

تكللت الجهود التي بذلها وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ووكيل التربية د. هيثم الأثري ووكيل المنشآت التربوية د. خالد الرشيد بالنجاح لوضع حد لمشكلة الصيانة في المدارس، حيث أعلن د.خالد الرشيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن موافقة لجنة المناقصات على ترسية 7 مناقصات صيانة شاملة لجميع المناطق التعليمية بمبلغ إجمالي 35 مليون دينار بواقع 5 ملايين دينار لكل عقد لمنطقة تعليمية ولمدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن الخطوة التالية هي موافقة ديوان المحاسبة ومن ثم توقيع العقود والبدء في عملية الصيانة، لافتا إلى أننا الآن انتهينا من ترسية 7 مناقصات من أصل 14 مناقصة تعمل الوزارة على إنجازها بالتعاون مع اللجنة.

وأوضح أننا نعمل على تخصيص عقدين لكل منطقة تعليمية، مشيرا إلى أن توفير الصيانة خاصة للمدارس سيحل مشاكل كثيرة نعاني منها في مختلف مدارس المناطق التعليمية، معربا عن بالغ شكره وتقديره للجنة المناقصات وتعاونها معنا في هذا الجانب وللوزير الفارس والوكيل الأثري اللذين بذلا جهودا كبيرة للانتهاء من هذا الموضوع.