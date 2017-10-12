عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي أن مدارس مدينة صباح الأحمد آمنة ولا وجود لتسرب للغاز في المدارس وأن ما أثير مؤخرا عن تسرب غاز في بعض المدارس عار عن الصحة جملة وتفصيلا، خاصة أنه لم يتم استغلال مختبرات العلوم كفصول دراسية بل تجرى بها الحصص الدراسية الخاصة بالمادة العلمية حسب الجدول الدراسي بوجود ورعاية معلمة المادة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم إيصال إمدادات الغاز أو اسطوانات الغاز إلى مختبرات الاقتصاد المنزلي والتي تخصص لها غرف مستقلة بها.

وقد أبدى العومى استغرابه من إشاعة خبر تسرب الغاز بإحدى وسائل الإعلام دون أن تكون هناك أي ملاحظة من مدارس مدينة صباح الأحمد أو حتى شكاوى من الإدارات المدرسية أو المعلمين أو أولياء الأمور للمنطقة التعليمية، مؤكدا في ذات الوقت أن الصورة التي تم نشرها لا تعدو كونها ورشة عمل طلابية في المختبر، وليست فصلا دراسيا كما أشيع.

من جانب آخر، صرح مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية بمنطقة الأحمدي التعليمية ثامر الشمري بأن المنطقة لا تألو جهدا في متابعة إقامات وجوازات الوافدين من معلمين وإداريين وفنيين، حيث يقوم قسم الإجازات والدوام «الجوازات» بالمنطقة باستقبال الجوازات بشكل يومي ووفق آلية عمل منظمة والعمل على وجه السرعة لإنجازها بالتعاون مع وزارة الداخلية.