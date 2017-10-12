آلاء خليفة

في مفاجأة من العيار الثقيل تمكنت القائمة الأكاديمية من انتزاع الفوز في رابطة طلبة الطب من القائمة الطبية بعد 6 سنوات من قيادة الطبية للرابطة.

وحصلت الأكاديمية على 375 صوتا مقابل 326 للقائمة الطبية بفارق 31 صوتا، في انتخابات الرابطة التي أجريت يوم امس بموقع الكلية بمركز العلوم الطبية لجامعة الكويت بالجابرية.

وقد شهدت الانتخابات منافسة قوية بين القائمتين، في ظل إقبال كبير من أطباء وطبيبات المستقبل (طلبة الكلية) على المشاركة في العرس الديموقراطي رغم صعوبة دراسة الطب وانشغال الطلاب بالتدريب العملي في المستشفيات إلا أنهم أبوا إلا أن يقولوا كلمتهم ويختاروا من يمثلهم.

وجالت «الأنباء» على لجان التصويت فوجدنا إقبالا كبيرا من الطلبة والطالبات على التصويت، حيث انتظمت طوابير الطلاب على أبواب لجان الاقتراع منذ فتح الصناديق، بينما تزينت الكلية بلوحات وبوسترات القوائم الطلابية المتنافسة كما دلعت القوائم ناخبيها بتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة وقد وفرت القائمة الطبية «عربة الآيس كريم» داخل بهو الكلية وقد حرص العديد من أنصار القائمتين على التواجد بالقرب من مقار الاقتراع في لوبي الكلية لتشجيع الطلاب على المشاركة في عملية التصويت. وتتنافس على مقاعد رابطة طلبة الطب الكويتية القائمة الطبية «ممثلة القائمة الائتلافية بكلية الطب» والتي نالت على ثقة طلاب الطب خلال الست سنوات الأخيرة وخاضت انتخابات العام الحالي تحت شعار «على عهد» في منافسة قوية مع القائمة الأكاديمية التي تخوض الانتخابات الحالية تحت شعار «آن الأوان».

وبينما ذكر رئيس لجنة الطلبة طارق دشتي أن عدد الطلبة يبلغ 208 طلاب، ذكرت رئيس لجنة الطالبات شهد الحوال أن عدد الطالبات يبلغ 567 طالبة.

وأشاد كل من دشتي والحوال بأفراد فريق العمل وحرصهم على إنجاح العرس الانتخابي.