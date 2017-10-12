تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس

آلاء خليفة

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أن الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس ومن أجل الارتقاء بأهداف الجامعة وتحقيق تميزها فإنها بدأت أعمالها بتبني اقتراح الكادر الجديد لأعضاء الهيئة التدريسية الذي تقدم به د.عبدالله سهر في الجمعية العمومية وتمت الموافقة عليه والالتزام به لذلك تم إنشاء لجنة خاصة تحت مسمى «لجنة كادر أعضاء الهيئة التدريسية» برئاسة نائب رئيس الهيئة الإدارية من أجل تقديم المقترح بشكل تفصيلي يحقق طموح أعضاء الهيئة التدريسية بحسبان أن آخر كادر تم إقراره يعود إلى عام 2006، وقد تمت زيادات كبيرة على مرتبات الوظائف المختلفة في الدولة خلال السنوات الماضية في حين بقي كادر أعضاء الهيئة التدريسية دون حراك فأصبح الأستاذ الجامعي في مرتبة متأخرة بذيل سلم الرواتب في الدولة، وهذا لا يمكن قبوله أو التسليم به حيث ان التعليم الجامعي يعد ـ بحق ـ أهم صور التنمية البشرية ويؤدي حتما وباللزوم لتقدم الأمة ورقيها، لذلك فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس تتبنى مقترح الكادر الجديد وتدفع به نحو الإقرار.

وقال الحمود: وحتى تعود جامعة الكويت إلى رونقها الأكاديمي وازدهارها النوعي ومكانتها المرموقة بين الجامعات العالمية يتعين زيادة الصرف والانفاق على البحث العلمي، ونشر الأبحاث، وهذا يتطلب زيادة الميزانية المقررة للبحث العلمي والاهتمام بكل وسائل البحث العلمي وأدواته.

لذلك، فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس أنشأت لهذا الغرض لجنة خاصة تحت مسمى لجنة البحث العلمي وأوكلت رئاستها لأحد علماء الكويت وعضو الهيئة الإدارية د. سعد مخصيد من أجل تفعيل البحث العلمي والارتقاء به وتعزيزه وبذلك يتم تطوير المؤسسة الجامعية.

من جهة اخرى، صرح المنسق العام - المتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس د.أنور الشريعان بأن الجمعية عقدت اجتماعها الأول وتم تشكيل الهيئة الإدارية بالتزكية.

د.إبراهيم الحمود رئيس الجمعية.

د.شملان القناعي نائب الرئيس (رئيس لجنة الكادر)

د.أمثال الحويلة أمين السر (رئيس اللجنة الاجتماعية)

د.سعود العبدالله أمين الصندوق (رئيس لجنة مدرسي اللغات)

د.سعد مخصيد رئيس لجنة دعم البحث العلمي

د.بدر الراجحي رئيس اللجنة الثقافية

د.ناصر العتيبي رئيس لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس

محمد عبدالرحمن الأنصاري رئيس لجنة المدرسين المساعدين

د.أنور الشريعان منسق عام ومتحدث رسمي باسم الجمعية.