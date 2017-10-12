أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) أنها ستستضيف مهرجان الكويت للعلوم في نسخته الأولى في شهر مارس 2018، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة التربية.

وتعقيبا على التعاون، قال رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، د.دونالد بيتس: «تفخر جامعتنا دوما بمشاركتها الفاعلة في مثل هذه النوعية من الفعاليات، حيث نقدم خبراتنا ودعمنا في سبيل تطوير شبابنا ومجتمعنا. ويسرنا التعاون مع مجموعة من الأفراد المتميزين لإعطاء هذا الحدث ما يستحقه من اهتمام».

وفيما يتعلق بنطاق المهرجان، نظمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل للإعداد والتخطيط، استمرت 3 أيام، واستضافتها في مقر الجامعة، لبدء التحضيرات الأولية للمهرجان.

حضر الورشة زملاء من رابطة مراكز العلوم والتكنولوجيا (ASTC) في الولايات المتحدة، بمن فيهم د.والتر ستاليفوز، رئيس العلاقات الدولية من ASTC، ود.جون دورانت، مؤسس مهرجان كامبريدج للعلوم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ود.تود بوييت، المؤسس المشارك لمهرجان العلوم في ولاية كارولينا الشمالية من جامعة نورث كارولاينا (UNC)، وديفيد ويلز، مدير البرمجة في مبنى نيويورك للعلوم، وهناء حسني، مديرة احتفالية العلوم في مكتبة الإسكندرية في مصر، ووفينتشنزو ليباردي المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة سيتا ديلا سيينزا في نابولي إيطاليا.

تضمنت ورشة العمل مناقشات حول مختلف جوانب تخطيط المهرجان، بما في ذلك الأدوار المحددة لكل كيان، وكيفية قياس نجاحه، وبرامج الشباب التي يجب أن تشملها، وكيفية تسويقها خارجيا للجمهور. وسيتم إطلاق المهرجان تحت عنوان «التنمية المستدامة» مع التركيز على الطاقة المتجددة والابتكار، لتسليط الضوء على أهمية هذه القضية دوليا.

مثل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا رئيسها د.دونالد بيتس، ورئيسة قسم اللغة الانجليزية د.كاثي دانييل، والعميد المساعد لكلية العلوم والآداب د.إقبال الشمري من مركز التعليم والتعلم والأبحاث، ومدير العلاقات العامة أسيل التركيت، ورئيس قسم الإعلام والاتصال الجماهيري د.فهد السميط.

بالمقابل، مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كل من مدير إدارة الثقافة العلمية د.سلام العبلاني، والعديد من مديري البرامج في المؤسسة من ضمنهم د.ليال الموسوي، وم.منار الرشيد، وم.دينا النقيب، ورنا النيباري التي تم تعيينها مؤخرا في منصب مدير عام المركز العلمي.