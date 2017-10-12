عادل الشنان

أعلن رئيس المؤتمر الأول لتبادل الخبرات بين الشباب والمتقاعدين يوسف الحداد عن تحديد السبت 28 أكتوبر الجاري لعقد المؤتمر تحت رعاية وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان والذي سيهدف لاستثمار خبرات المتقاعدين في صقل خبرة ومهارات الشباب بما يحقق النجاح لمشاريعهم من خلال آليات ووسائل عملية وبناء أواصر التعاون بين المتقاعدين والشباب لخدمة المجتمع مع طرح مبادرات لتفعيل ذلك التبادل وإشراك الفرق التطوعية الشبابية في فعاليات المؤتمر وعرض تجارب ناجحة لاستثمار خبرات المتقاعدين، مؤكدا العمل ضمن فريق مشترك بين الشباب والمتقاعدين لبلورة وتطوير آليات لنشر الفكر التشاركي في المجتمع وطرح الأفكار والمشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تحقق وتعزز التعاون بين الأجيال.

ومن جانبه، أكد د.صلاح العبدالجادر مؤسس ورئيس المشروع الوطني للمتقاعدين أن المؤتمر يهدف لإبراز خبرات المتقاعدين وخزانات الخبرة التي يجب استثمارها في دفع عجلة التنمية بالبلد ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ليعكس رؤيتنا بالمشروع وإقامة علاقات مميزة مع مختلف شرائح المجتمع للاستفادة من خبرات المتقاعدين في شتي المجالات.

وأكد العبدالجادر ان أحد أبرز أهداف المشروع هو تغيير ثقافة التقاعد والمتقاعدين لدى المجتمع، حيث ان المتقاعدين فاق عددهم 120 ألف متقاعد ومتقاعدة، وهم يملكون الكثير من القدرات والخبرات ما يمكنهم من استمرار رحلة العطاء.

ومن خلال مشاركتنا بالمؤتمر نعلن انطلاق الرحلة الثانية من المشروع الوطني للمتقاعدين والذي يسعى ومن خلال مشاريع متنوعة لاستثمار خبراتهم في شتي المجالات.