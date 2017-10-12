برعاية وحضور محافظ الجهراء الفريق م.فهد أحمد الأمير أقيم اليوم في ديوان القصر الأحمر حفل خاص بمناسبة يوم المعلم لتكريم المعلمين والمعلمات المتميزين في منطقة الجهراء التعليمية وفي كلمة للمحافظ جاء فيها:

«اخواني المعلمين والمعلمات هنيئا لكم ذلك الفضل الكبير، فلكم ترفع الأيدي بالدعوات للمولى سبحانه جزاء لأثركم الطيب في نفوس طلابكم، والفضل الأعظم في بناء وطنكم، ونشهد لكم بتحملكم المسؤولية كما أسندت إليكم فكنتم بحمل رسالتكم أكفاء. انه يومكم الذي تستحقون فيه ان نتقدم لكم بأسمى آيات الحب والعرفان.

حقا انه يوم عيد... وكل تكليف وتشريف يحتاج إلى تجديد، ورسالة المعلم أمانة، وتقديره واحترامه أمانة. فتحية للمخلصين والمخلصات من المعلمين والمعلمات الغارسين للقيم في القلوب قبل العقول، الراسمين للأمل بين أروقة الفصول. حفظكم الله.. وسدد على طريق الخير خطاكم، ونفع بكم جيلا يبني الوطن ويسعى لرفعته».

هذا ووجه محافظ الجهراء الشكر الخاص للبنك التجاري الكويتي على دعمه لجميع الأنشطة والفعاليات الاجتماعية التي تقيمها المحافظة، مما يعكس الدور المميز للبنك التجاري في المسؤولية الاجتماعية.

وفي ختام الحفل قام المحافظ بتكريم المعلمين والمعلمات المتميزين في محافظة الجهراء.