تشارك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضمن وفد الكويت في مسابقة المهارات العالمية 2017 التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي والمقرر اقامتها على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمدينة أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 14 حتى 19 أكتوبر الجاري.

يترأس الوفد الرسمي للكويت المشارك بالمسابقة نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون التدريب م.طارق يوسف العميري، وتعد هذه هي المشاركة الثانية للهيئة بعد الأولى التي أقيمت خلال العام 2013 بجمهورية المانيا الاتحادية.

وأشار م.العميري إلى أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات إلى تنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي تدعو إلى رعاية الموهوبين وتشجيع إبداعاتهم في مختلف المجالات، مضيفا أن الهيئة تحرص على توسيع مدارك طلابها وطالباتها الموهوبين وتشجعهم دائما على الإبداع والابتكار وتوجيه هذه الجهود وتوظيفها لخدمة أهداف التنمية في البلاد.