أعلنت مدير إدارة القياس والتقييم في المركز الوطني لتطوير التعليم نور السعدون عن الانتهاء من مراجعة أسئلة الدراسة الوطنية «ميزة» من قبل لجنة الإطار المرجعي لتطوير المنظومة التعليمية على أن يتم التطبيق التجريبي لها العام الدراسي المقبل.

وقالت السعدون لـ «كونا» أمس انه جار حاليا تشكيل لجنة خارجية من خبراء إعداد المناهج الوطنية المطورة لمراجعتها والتأكد من سلامتها كمرحلة ثانية من مراحل ضبط الجودة.

وأوضحت أن المرحلة الثالثة تتمثل بمراجعة الأسئلة من خبراء البنك الدولي يليها الاختبار التجريبي الذي يعد المرحلة الرابعة من مراحل ضبط الجودة والذي سيطبق على جميع مدارس الكويت في التعليم العام.

ولفت إلى أن هذه الدراسة وطنية تقوم على معايير دولية لقياس أداء المنظومة التعليمية عن طريق أداء المتعلم في المواد الأربع الأساسية (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم واللغة العربية) وتطبق على نهاية المرحلتين الدراسيتين الابتدائية والمتوسطة (الصفين الخامس والتاسع) لقياس معايير الأداء لكامل المرحلة.

وأشارت إلى انه تم اتخاذ القرار بأن يكون الاختبار الأساسي في عام 2020 حتى يتسنى لكل الفصول الدراسية خوض المناهج الوطنية المطورة، موضحة أن الهدف من الاختبار التجريبي هو تقييم الأسئلة وليس تقييم المتعلم بعد تحليل البيانات.

ولفتت إلى أن الإدارة تعمل على مشروعين دوليين آخرين لتقييم وضع التعليم في الكويت هما مشروع دراسة «تيمز» الدولية في الرياضيات والعلوم للصفين الرابع والثامن ومشروع دراسة «بيرلز» الدولية لمعرفة مستويات استيعاب المقروء للصف الرابع فقط.