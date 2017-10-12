عبدالعزيز الفضلي

طلب المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من وزارة التربية إبداء اقتراحاتها ورأيها في قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015، وذلك بهدف التنسيق بين المجلس والجهات الرسمية ذات الصلة.

من جهة أخرى، عقد مكتب التوجيه الفني للاجتماعيات بمنطقة العاصمة التعليمية امس اجتماعه الأول للعام الدراسي 2018/2017 مع رؤساء أقسام جميع المراحل التعليمية في ثانوية شريفة العوضي.

حيث تطرقت الموجه الفني الأول إيمان السويحل لعدة محاور أهمها زيارات التوجيه الفني وتقييم المدارس المتميزة وطرق متابعة المعلمين والمسابقات وملاحظات فنية ميدانية وغيرها.

كما تم التطرق لسجلات رئيس القسم ومنهج الكويت الوطني المطبق حاليا للصفين السادس والسابع ودورات البنك الدولي، وفي ختام الاجتماع توجهت إيمان السويحل بالشكر لجميع الحاضرين من موجهين ورؤساء أقسام وتمنت لهم التوفيق.