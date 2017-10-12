عبدالعزيز الفضلي

تشارك 9 دول عربية في مسابقات أولمبياد الكيمياء العربي الثامن المزمع إقامته في الكويت الأحد المقبل، والذي تنظمه وزارة التربية الكويتية تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب وبمشاركة الجمعية الكيميائية.

وأوضحت رئيس اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء وموجه فني أول علوم في منطقة الجهراء التعليمية منى الأنصاري أن اللجنة العليا أنهت جميع الاستعدادات لاستضافة هذا البرنامج العربي الضخم والذي يحظى بدعم ومتابعة وزير التربية، مبينة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لترتيب وتنظيم هذه الفعالية مع الجمعية الكيميائية الكويتية منذ شهر مارس الماضي لوضع الترتيبات النهائية لهذه المناسبة التي تستمر لخمسة أيام من 15 إلى 19 الجاري.

وأفادت الأنصاري بأنه تم تشكيل اللجان العاملة وترتيب الاستعدادات لعمل اختباري النظري والعملي بعد يوم الافتتاح للوصول إلى أعلى مستوى من الإعداد والتجهيز المبكر لضمان نجاح الأولمبياد.

وبالنسبة للطلبة المشاركين من الكويت واستعداداتهم قالت الأنصاري: «تم تدريب طلبة الكويت وفق خطة منظمة وضعت من قبل اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء، حيث تم تدريبهم في معسكر خارجي في جامعة كامبريدج البريطانية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة gust».