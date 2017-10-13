استقبل محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير بمكتبه في ديوان عام المحافظة الموجه الفني الأول للتربية البدنية د.أحمد الفايز وذلك لبحث أطر التعاون بين التوجيه الفني للتربية البدنية في منطقة الجهراء التعليمية ومحافظة الجهراء.

وشدد الفريق م.فهد الأمير على أهمية زيادة الأنشطة الرياضية، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كل الدعم للأنشطة والفعاليات التي تخدم القطاع التربوي في جميع مجالاته.

من جهته، أشاد د.الفايز بالدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه محافظ الجهراء لجميع الأنشطة والفعاليات التربوية وخاصة المتعلقة بقسم توجيه التربية البدنية، معلنا أن نشاط «سباق اختراق الضاحية» على المستوى الابتدائي والمتوسط سيكون برعاية المحافظ يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المقبل.