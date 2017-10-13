موظفو «المناهج» على قدر كبير من المهنية والعطاء وتحمل المسؤولية

عبدالعزيز الفضلي

فيما يباشر عمله في منصبه الجديد كمدير عام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) يوم الاثنين المقبل، اعلن الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية د.سعود الحربي أن تطوير المناهج الدراسية في الكويت يتم بشكل علمي مدروس وفق خطة ممنهجة، وقد تكون هناك بعض جوانب القصور والأخطاء ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد تطوير أو عمل، مبينا أن المرحلة الأولى للتطوير بدأت في العام 2007 وكان خلالها التحدي كبيرا، ولكن الإصرار على النجاح كان أكبر والحمد لله تحقق ذلك بمؤازرة بعض الشركاء.

وقال الحربي في كلمة ودع بها قطاع المناهج: انه بعد 30 سنة من العمل التربوي قضيتها في التربية أسعدني في ختامها إصرار المنظمين للحفل على أن يكون التكريم في إدارة المناهج التي انطلقنا منها، وإن كان هناك نجاح أو عمل يستحق الإشادة فالفضل لله سبحانه وتعالى ثم لإدارة المناهج التي انطلقت منها رغم جميع الصعوبات التي واجهناها، مضيفا «أقولها شهادة للتاريخ، كان موظفو المناهج كافة من دون استثناء على قدر كبير من المهنية والعطاء وتحمل المسؤولية، وتحملوا كثيرا في هذا الجانب لدرجة انهم حرموا حتى من اجازاتهم السنوية».

وأضاف أنه «لا يمكن أن يكون النجاح بمحض الصدفة أو بالجهود الفردية ولكن كان للمطابع في الكويت دور كبير في تطوير المناهج، وهذه شهادة حق أقولها أمام الجميع.

مؤكدا: نفتخر بالتقنيات العالية لمطابعنا والتزامها الأدبي في أمور لا أستطيع التحدث بها، ولكن هناك ثقة وأمانة تربطنا بالمطابع فلهم كل الشكر والتقدير على جهودهم.

وقال الحربي: «إذا كانت هناك كلمة تقال في هذا الحفل فإنني أوصي زملائي وزميلاتي في قطاع المناهج بالاستمرار في العمل بنفس الروح والعطاء، لأنها مسؤولية أخلاقية ووطنية يجب أن نتحملها جميعا، لافتا إلى أننا لم نزل في منتصف الطريق في تطوير المناهج، مشيرا إلى أن تطوير المناهج لم يكن بمعزل عن دعم وتضافر جهود إدارتي التقويم والبحوث، ونسأل الله أن يوفقنا دائما لعمل الخير فالانتقال من النطاق المحلي إلى العربي أو العالمي قضية تنسجم مع أي توجهات، ولكن أعلنها لكم جميعا أنا انسان عروبي حتى النخاع محب لأمتي وتراثي ولغتي وهذه فرصة لإكمال المسيرة.