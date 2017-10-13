عبدالعزيز الفضلي

بعد انتهاء دوام امس توجه عدد من معلمات وإداريات روضة «تالة» التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية إلى المنطقة وقمن بوقفة احتجاجية مطالبات المنطقة بإيجاد حل لمشكلتهن مع مديرة الروضة ونقلها، وقد قام مدير المنطقة وليد بن غيث بإحالة الموضوع للشؤون القانونية داعيا المحتجات إلى تهدئة الأمور، مؤكدا لهن ان كل ذي حق سيأخذ حقه.

من جانب آخر قامت منطقة الجهراء التعليمية بنقل 18 طالبة من إحدى ثانويات منطقة الجهراء التعليمية كنقل تأديبي على خلفية ما قمن به من فوضى وعبث في مطفأة الحريق أدى إلى اختناق العديد من طالبات المدرسة، وقام مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث بفتح تحقيق موسع في الحادثة ومن ثم تمت التوصية من قبل الإدارة المدرسية بنقل تأديبي للطالبات منهن 8 فصل من مدارس الجهراء ونقلهن إلى مدارس خارج المنطقة، و10 طالبات نقل داخلي إضافة إلى احالة عدد من المشرفات إلى الشؤون القانونية لمعرفة ما حصل والاطلاع على الموضوع بشكل مفصل.