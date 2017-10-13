تشارك الكويت ممثلة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في مسابقة المهارات العالمية 2017 التي تقام تحت رعاية ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الفترة من 14 وحتى 19 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس وفد الكويت والموفد الرسمي للكويت لدى منظمة المهارات العالمية م.طارق العميري نائب المدير العام لشؤون التدريب ان هذه المسابقة هي مسابقة فريدة من نوعها على مستوى العالم حيث يجتمع فيها نخبة من ذوى الاختصاص بالمهارات الفنية والتقنية من أكثر من 70 دولة حول العالم بالإضافة إلى الشركات الرائدة والداعمة للمهارات الفنية بالإضافة للمتسابقين من فئة الشباب بهدف تعزيز المهارات الفنية والتقنية.

من جانبه، أكد الموفد الفني لدى منظمة المهارات العالمية ومدير مشروع تأسيس مركز المهارات الإقليمي لدول مجلس التعاون، م.خالد المزروعي أن انضمام الكويت للمنظمة العالمية جاء بموافقة مجلس الوزراء الموقر حيث كان الانضمام في عام 2012 وكانت أول مشاركة للكويت في المسابقة في عام 2013، حينما أقيمت في جمهورية ألمانيا الاتحادية والتي سبقها تأسيس هيئة المهارات الخليجية في عام 2007، حيث أقيمت 4 مسابقات خليجية حققت فيها الكويت العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة خليجيا.

كما أفاد بأن مسابقة المهارات الخليجية الخامسة ستقام في الكويت في أواخر العام 2018.

وأوضح م.المزروعي أن مشروع تأسيس مركز المهارات هو أحد مشاريع الخطة الإنمائية للدولة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويعتبر هذا المركز هو أول مركز عالمي وخليجي متخصص في المهارات المهنية، حيث وافقت الأمانة العامة لدول المجلس على أن يكون مركزا خليجيا يخدم جميع أبناء دول المجلس، حيث سيقدم هذا المركز العديد من الدورات والبرامج والفعاليات المهنية والفنية ليس فقط لمنتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لكن سيقدمها أيضا لسوق العمل الكويتي، حيث يعتمد هذا المركز بجميع برامجه على المعايير العالمية المستمدة من المنظمة العالمية وقطاعات العمل العالمية بهدف خلق جيل شبابي فني مؤهل عالميا يخدم توجه رؤية الكويت الجديدة، مشيرا إلى أن المركز بحاجة إلى الدعم المتواصل من الجهات المسؤولة وسوق العمل لإتمام رسالته المجتمعية والاقتصادية كما أن المركز بصدد تشكيل لجنة وطنية للمهارات تضم جهات حكومية مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجهات من القطاع الخاص بهدف وضع برنامج وطني للمهارات لتفعيل دور المركز وطنيا ولتكون هذه اللجنة مصدر دعم وإشراف لخدمة أبناء وطننا العزيز ولخدمة القطاعات الحكومية والخاصة.