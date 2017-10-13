قال عضو الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فارس الحيان إن الرابطة اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي بأربعة أعضاء، لافتا إلى أن الحاضرين هم د.فارس الحيان ود.عبدالله العجمي ود.بدر الخضري وبشار العثمان، مؤكدا صحة الاجتماع بعد اكتمال النصب القانونية بوجود أربع أعضاء، مقابل ثلاث أعضاء وتم تغيُّب ثلاث أعضاء آخرين لعدم حضورهم من دون عذر، وبذلك يكون الاجتماع صحيحا وقانونيا بحضور الأغلبية.

وقال الحيان في تصريح صحافي إن الاجتماع تطرق إلى العديد من البنود والملفات أهمها التنسيق مع جمعية أعضاء التدريس في جامعة الكويت حول زيادة كادر أعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن الرابطة وخلال الاجتماع تقدمت بالتهنئة إلى أعضاء جمعية تدريس الجامعة للفوز بالانتخابات ونيل ثقة أعضائها، مضيفا أن الاجتماع استعراض عروض التأمين الصحي ومتابعة زيادة رواتب المبتعثين ودعم أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لقواعد البحث العلمي والأجهزة العلمية والتعاون مع جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لزيادة الرواتب وتهنئتهم بمناسبة فوز القائمة الأكاديمية المستقلة بالجمعية بجانب زميلهم من القائمة الأخرى، بالإضافة إلى التواصل مع أعضاء مجلس الأمة حول قانون الجامعات الحكومية والجداول، حيث كان الاجتماع حافلا بالعديد من الملفات وهذه أبرز البنود التي طرحت.

وفيما يخص عضوية د.بدر الخضري وانضمامه إلى الرابطة، أوضح الحيان أن عضوية د.الخضري صحيحة وفقا للائحة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني الذي يحضره، بالإضافة الى أنه تم التصديق على الاجتماع السابق والذي حضره، مبينا أن رئيس الرابطة لم يحضر والغائب ليس لديه صوت والتصويت يتم للحضور.

وعن الدعم المالي للرابطة واحتياجات الهيئة الإدارية للموارد المالية في الرابطة، لفت الحيان في ظل غياب أمين صندوق الرابطة الى أنه من الصعب تنفيذ متطلبات الرابطة، لذا، فإنه في حال عدم حضور أمين الصندوق في الاجتماع المقبل فإننا سنضطر إلى إعادة تشكيل الهيئة الإدارية وفصل أمين الصندوق واستخدام نص المادة 22 حيث إن الغياب من دون عذر يترتب عليه اعتبار العضو مستقيلا من الرابطة، فالرابطة في حاجة إلى مصاريف مثل الإعلانات ورواتب الموظفين.

ووعد الحيان بوجود حضور قوي يعبر عن أساتذة التعليم التطبيقي ويلبي مطالبهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الرابطة ستعمل على تغيير سياستها وأسلوب العمل، خاصة بعد تخاذل الرابطة الكبير في حماية حقوق أعضائها.

«المستقلة»: التصويت بالهوية سيقلص المشاركين في الانتخابات

قال المنسق العام للقائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عياد الجنفاوي، ان كل مؤسسات الدولة تدفع بالشباب نحو التفاعل والمشاركة في العملية الديمقراطية وتشجعهم على العمل النقابي والتطوعي، إلا أن قرار اشتراط تصويت الطلبة في انتخابات الاتحاد المقبلة والمقرر لها 16 الجاري سيكون سببا في عزوف الكثير من الطلبة عن المشاركة في الانتخابات وإبداء رأيهم لاختيار من يمثلهم بالاتحاد.

وطالب الجنفاوي عمادة شؤون الطلبة السماح للطلبة بالتصويت عبر تقديم أي إثبات شخصية، موضحا ان القائمة لا تعارض تفعيل هوية الطالب بل يجب عدم ربطها بالتصويت في الانتخابات، مقترحا أن يتم استخراج هوية الطالب خلال تسجيل الطالب لجدوله الدراسي، محملا عمادة شؤون الطلبة مسؤولية عزوف الطلبة عن المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا أنه في حال إلزام الطلبة بهوية الطالب للتصويت فإن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون الأقل منذ تأسس الاتحاد في العام 2002.