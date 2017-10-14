أكد د.ناصر الكندري أهمية تعلم اللغات المختلفة، ومنها اللغة الروسية على اعتبارها إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة وأكبر اللغات الأم في أوروبا.



جاء ذلك في لقاء تحفيزي نظمه مركز الجامعة العربية المفتوحة للتدريب تحت عنوان: «مدخل إلى تعلم اللغة الروسية للمبتدئين» وذلك في قاعة التدريب الرئيسية في المركز داخل حرم مبنى المقر الرئيس للجامعة في منطقة العارضية استهدف المركز من خلالها التعريف باللغة الروسية للراغبين بمواصلة دراستهم الجامعية في الدول الناطقة باللغة الروسية والمهتمين بتعلم اللغات والاطلاع على الثقافة الروسية.



وفي مستهل اللقاء قال الكندري أن اللغة الروسية ذات أهمية سياسية وتزايد إقبال الطلاب العرب على تعلمها نظرا لأهميتها في الوقت الحالي وظهور العديد من مجالات العمل التي تتطلب أفرادا يتحدثون اللغة الروسية.



وأشار إلى أن اللغة الروسية تنتمي إلى مجموعة اللغات السلوفية الشرقية التي تضم الروسية والأوكرانية والبيوروسية وهي لغة الشعر والأدب واللغة التي كتبت بها روائع الأدب العالمي.



وأكد أن تعلم اللغة الروسية أو غيرها من اللغات الأخرى بات في الوقت الحالي أسهل بكثير من السابق مشيرا في ذلك إلى تعدد مصادر التعليم سواء من خلال مؤسسات ومراكز اللغات والتعليم المباشر أو عبر مواقع التعليم الالكتروني.



وقال إن إتقان تعلم اللغة الروسية يمنح المتعلمين القدرة على الإلمام بثقافة من أعرق الثقافات في العالم كما تمنح الشركات والمؤسسات التي لها ارتباطات تجارية مع روسيا فرصة تنمية شركاتهم وأعمالهم.



وأضاف أن اللغة الروسية تتكون من 33 حرفا اثنان منها لا ينطقان وكل حروفها لها شكلان أحدهما كبير والآخر صغير كما أن كل جملة واسم علم وأسماء الجغرافيا تبدأ بحرف كبير، والكلمات والجمل تكتب من اليسار إلى اليمين ومن بين أهم خصائصها الحد من حروف العلة المشددة وتميزها بالصوتيات الصامتة والصوتيات الثانوية الحنكية والأصوات المادية وغير المادية.



وأفاد في ختام اللقاء أن مركز الجامعة العربية المفتوحة للتدريب يواصل تنظيم دورات تعلم اللغات ومنها اللغة الروسية للمبتدئين وعلى مستويين وكل مستوى يتكون من ثمانية دروس بواقع 40 ساعة أكاديمية متضمنا الحروف الأبجدية والتحية وجنس الأسماء وأنواعها والضمائر والأفعال والأعداد وغير ذلك من الدروس التي تمكن المتعلم من الإلمام الأولي بمبادئ هذه اللغة وتعلم نطق وقراءة وكتابة حروفها.