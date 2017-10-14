عبدالعزيز الفضلي

حذر قطاع الشؤون الادارية بوزارة التربية المعلمات الوافدات والمعلمات (البدون) من إيقاف بدل السكن للاتي يتقاضين البدل في حال عدم استكمال البيانات ومراجعة ادارة الموارد البشرية.

وقال الوكيل المساعد للقطاع الاداري بالتربية فهد الغيص في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام: يرجى التكرم بالإيعاز لجميع المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني والتواجيه الفنية بالتزام جميع المعلمات الوافدات والمعلمات (البدون) اللاتي يتقاضين بدل السكن بمراجعة ادارة الموارد البشرية قسم الترقيات والعلاوات وقسم ميزانية الوظائف وذلك لتحديث بياناتهن وتزويدنا بالمستندات المطلوبة، مؤكدا ان ادارة الموارد البشرية تخلي مسؤوليتها في حال عدم المراجعة وتحديث البيانات قبل يوم 30 نوفمبر المقبل مع اتخاذ الاجراءات القانونية.



وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتحديث بدل السكن للمعلمة الوافدة أو «البدون» المتزوجة فإنها تشمل:

نموذج رقم 1، مع مراعاة اضافة رقم الهاتف لأي استفسار، الاقرار والتعهد، تعديل الحالة الاجتماعية بديوان الخدمة المدنية إلى متزوجة، صورة عقد الزواج (كويتي - غير كويتي)، صورة البطاقة المدنية للزوجة والزوج، ما يثبت عدم الإقامة بسكن الوزارة من إدارة الخدمات العامة (قسم الإسكان) الوافدة فقط، عقد الإيجار مع مراعاة تطابق العنوان مع البطاقة المدنية، وشهادة لمن يهمه الأمر وبيان بالحالة الوظيفية والمالية من مركز عمل الزوج (جهة حكومية، عامة، مشتركة، قطاع أهلي) مع ضرورة ذكر تقاضيه او عدم تقاضيه بدل سكن او بدل إيجار.

أما المعلمة الأرملة والمطلقة، فالمستندات المطلوبة هي:

نموذج رقم 1، مع مراعاة إضافة رقم الهاتف لأي استفسار، الإقرار والتعهد، تعديل الحالة الاجتماعية بديوان الخدمة المدنية الى (ارملة - مطلقة)، صورة شهادة وفاة الزوج - صورة شهادة الطلاق، صورة البطاقة المدنية لصاحبة العلاقة، ما يثبت عدم الإقامة بسكن الوزارة من إدارة الخدمات العامة (قسم الإسكان) الوافدة فقط، شهادة تفيد بعدم الزواج من جهات الاختصاص حسب الدولة التابعة لها، وعقد الإيجار مع مراعاة تطابق العنوان مع البطاقة المدنية.

وبالنسبة للمعلمة غير المتزوجة:

نموذج رقم 1، مع مراعاة إضافة رقم الهاتف لأي استفسار، الإقرار والتعهد، عقد الإيجار مع مراعاة تطابق العنوان مع البطاقة المدنية، صورة البطاقة المدنية لصاحبة العلاقة، صورة البطاقة المدنية في حال عقد الإيجار باسم (الاب - الاخ.. إلخ)، ما يثبت عدم الإقامة بسكن الوزارة من إدارة الخدمات العامة (قسم الإسكان) الوافدة فقط، شهادة تفيد بعدم الزواج من جهات الاختصاص حسب الدولة التابعة لها، وشهادة لمن يهمه الامر وبيان بالحالة الوظيفية والمالية من مركز عمل (الاب - الاخ.. إلخ) (جهة حكومية، عامة، مشتركة، قطاع أهلي) مع ضرورة ذكر تقاضيه او عدم تقاضيه بدل سكن او بدل ايجار.