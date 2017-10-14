تحت رعاية مدير جامعة الكويت أ.د.حسين الأنصاري، أقام نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.عصام العوضي سيمنار لعمداء الكليات حول التصنيف العالمي للجامعات، وذلك بحضور عمداء الكليات ونواب مدير الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات الجامعية، وألقى المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا والهند في وحدة QS ـ المملكة المتحدة أشوين فرنانديس محاضرة حول التصنيف العالمي للجامعات QS تحت عنوان «منهجيات المنطقة العربية تفاصيلها وآخر نتائجها».

وذكر فرنانديس أن QS تقوم بإصدار التصنيفات منذ إطلاق التصنيف العالمي للجامعات QS في عام 2004 وقد حصل هذا التصنيف على تغطية مهمة في العديد من المجلات والقنوات الاعلامية المحلية والعالمية كصحيفة The Guardian البريطانية، وشبكة BBC الاخبارية، وصحيفة The Sunday Times والجزيرة وغيرها الكثير، مشيرا إلى أن QS أطلقت مشروعها التجريبي للتصنيف في المنطقة العربية عام 2014 وتبعها الإصدار الأول عام 2015 وذلك ليعكس أولويات الجامعات العربية والتحديات التي تواجهها في هذه المنطقة.



وتطرق فرنانديس إلى الحديث في عدة جوانب ومنها منهجيات التصنيف العالمي للجامعات QS وتصنيف QS للجامعات فيما يخص المنطقة العربية بالتفصيل كعدد الطلبة وعدد الابحاث وعدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلبة الأجانب، مستعرضا العديد من المعلومات حول أحدث إصدار لتصنيف QS الأخير، حيث تحتل جامعة الكويت الترتيب 24 إقليميا و651-700 عالميا إلى جانب القيام بالتحليل والتغطية الـمفصله لهذا الإصدار.