عبدالعزيز الفضلي

قالت الموجهة الفنية العامة للتربية الفنية بوزارة التربية حصة المطوع في كتاب ارسلته للوكيل المساعد للتعليم العام انه لوحظ عند زيارة الموجهين الفنيين للتربية الفنية لمدارس المرحلة الثانوية وجود خلل في توزيع مادة الاختيار الحر ومخالفة صريحة لوثيقة المرحلة الثانوية، مؤكدة عدم اخذ آراء وميول الطلبة في عملية الاختيار الحر وفرض عليهم مادة بعينها وتكون على الصف كاملا.

وشددت على ضرورة ان يراعى اولا رغبة وميول الطالب والا يزيد عدد المتعلمين في شعبة الاختيار الحر عن 20 طالبا، داعية إلى اصدار تعميم لمدارس المرحلة الثانوية بالالتزام بآلية الاختيار الحر في الوثيقة الاساسية للمرحلة الثانوية.



وتشمل مواد الاختيار الحر: التربية الفنية والموسيقية والبدنية واللغة الفرنسية والتربية البيئية، وعلوم الأسرة والمستهلك، والزراعة والتخضير، والإعلام والصحافة، والصحة النفسية، والتعامل مع المؤسسات، والتوعية المرورية، والتطوع (عملي).