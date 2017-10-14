عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة جمعية العمومية العادية، وذلك بحضور عميد شئون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسين المكيمي، ومساعد العميد للتوجيه الطلابي أ. عادل البريكي، ورئيس قسم المجالس الطلابية أ. محمد سعد الرشيدي،

ونم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين الإداري والمالي عن العام النقابي 2016/2017.

في البداية رحب رئيس الاتحاد ورئيس الجمعية العمومية بعمادة شئون الطلبة وزملائه الحضور وقال أن الهيئة الإدارية للاتحاد بذلت قصارى جهودها لتحقيق طموحات وآمال الطلبة، وأنها تفخر بما قدمته خلال عامها النقابي، وسرد أبرز الانجازات التي حققها الاتحاد وهي كالتالي:-

1-عمل إحصائية لمعرفة عدد الحاصلين على إنذارات

واستدعائهم بهدف إيجاد الحلول المناسبة لرفع الإنذارات

ومساعدتهم لمواصلة مسيرتهم الدراسية.

2-زيادة ميزانية الفصل الصيفي بنسبة 80%

لتقليص مشكلة الشعب المغلقة.

3-تفعيل قرار توفير خصم الكتب الدراسية بنسبة 60%.

4-بفضل الله تعالى ثم بجهود الاتحاد تم الحصول على موافقة إدارة الهيئة بالسماح لأبناء الكويتيات للتحويل بين كليات ومعاهد الهيئة وتغيير التخصص ومعاملتهم معاملة الكويتيين تجاه عملية القبول تيسيرا لمسيرتهم الدراسية.

5-فتح مقرر ميداني (1) بالفصول الاعتيادية

وعدم اقتصار طرحه بالفصل الصيفي.

6-حل مشاكل الطلبة الوافدين ( سكن الطلبة ).

7-افتتاح المجمع الرياضي بالشويخ.

8-افتتاح عيادة طبية بكلية التربية الاساسية بنات.

9-افتتاح فرع التربية الاساسية بالجهراء.

10-استحداث مقررات جديدة ضمن صحائف التخرج المطورة للبرامج والتخصصات العلمية بكلية التربية الاساسية.

11-تنظيم حملة "لبيك يا أقصى" .

12-الموافقة على مشروع جمعيات تعاونية "مصغرة"

في كليات ومعاهد الهيئة "بنين وبنات".

13-حصول قسم اللغة الفرنسية على استقلاليته وانفصاله عن قسم اللغة الانجليزية.

14- توفير فرع لعصائر "سبيشل جوس" في معهد السكرتارية بنين، حيث كان المعهد يفتقر لوجود مثل تلك الخدمة.

15-استقبال الطلبة بكليات الهيئة خلال فترة التسجيل ومساعدتهم في تسجيل جداولهم.

16-توفير فروع لعدد 3 محلات عصير موزعة على 12 كلية ومعهد.

17-توفير مكائن السحب الآلي وتوزيعها في 10 كليات ومعاهد لخدمة الطلاب والطالبات.

18-رفع الحد الأقصى من مقاعد الطلبة في الشعب الدراسية.

19-زراعة وافتتاح ملعب كلية التربية الاساسية بالعشب لخدمة الطلبة.

20-ابرام مشروع مستشارك القانوني والذي يتيح للطالب الاستشارة المجانية والحفاظ على حقه القانوني.

21-الموافقة على إنشاء مبنى جديد بكلية التربية الاساسية لزيادة القاعات الدراسية.

-22صيانة وتطوير نظام التسجيل الالكتروني "بانر" وتقليص مشاكله.

23-تدشين حملة الشعب المغلقة وتقديم تصور للجنة التعليمية في مجلس الأمة لوضع حلول جذرية لها.

24-استقلالية الاتحاد في تحركاته ومطالباته.

25-توفير مراكز خدمة الطالب في المعهد العالي للطاقة والتربية الاساسية فرع الجهراء

26تدشين حملة "الكويت تناديكم" وتوقيع 18 نائب عليها.

27-المشاركة بحملة زراعة 100 الف شتلة برية للحفاظ على البيئة.

28-لأول مرة استحداث منصب للطلبة الوافدين للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن مكتسباتهم.

29- تفعيل دور المرشد الأكاديمي في كليات الهيئة.

30- توفير ملاعب للطلبة مجاناً.

31- تدشين حملة "اتحاد القلوب لإغاثة حلب" واقيمت بالتعاون مع لجنة النجاة الخيرية للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

32- تفعيل وتطبيق نظام الباي فورس.

33- تمديد فترة مدة البقاء لذوي الاعاقة.

34- توفير مظلات لمواقف السيارات بكلية العلوم الصحية.

35- إذن 10 دقائق تأخير لذوي الاعاقة فيما بين المحاضرات.

36- فتح مواقف السيارات بكلية الدراسات التكنولوجية بنين أمام الطلبة.

37- منح أولوية تسجيل الجداول لذوي الاعاقة.

38- افتتاح مقرات جديدة للاتحاد في المعهد العالي للاتصالات والملاحة وكلية الدراسات التجارية لخدمة الطلبة.

39- إلغاء رسوم ملصق دخول السيارات في كليات ومعاهد الهيئة

40- مدارس خاصة يقضي بها ذوي الاعاقة فترة الميداني للتماشي مع حالاتهم الصحية.

41- صيانة برادات المياه في الكليات والمعاهد.

42- طرح مناقصة لتنفيذ 10 مطاعم عالمية في مجمع الشويخ.

43- إلغاء قرار سحب لوحات مركبات الطلبة والطالبات.

44- البدء في بناء الحضانة الخاصة بأطفال الطالبات.

45- الحصول على موافقة مجلس القسم العلمي لقسم العلوم الطبية التطبيقية بكلية العلوم الصحية بإتاحة الفرصة للطالب الذي يجتاز "42" وحدة للتسجيل بمادة ميداني صيفي مراكز.

46-دورة لكرة القدم بكل من كلية التربية الاساسية وكلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للاتصالات والملاحة.

47- وتم خلال انعقاد الجمعية مناقشة التقريرين الإداري والمالي وحصد الاتحاد ثقة الجموع الطلابية.