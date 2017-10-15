عقدت الجمعية العمومية لمنظمة المهارات العالمية أول من أمس اجتماعاتها بمشاركة ممثلين عن 77 من الدول الأعضاء من مختلف قارات العالم من بينها الكويت.

وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون التدريب ورئيس الوفد الكويتي م.طارق العميري في تصريح، إن الاجتماعات تناولت الاستراتيجيات المتعلقة بمنظمة المهارات العالمية إضافة الى استعراض رؤية المنظمة وخطة عملها المستقبلية للفترة من (2020-2025).



وأوضح العميري أن المجتمعين اعتمدوا الأجندة الخاصة بالتعديلات الجديدة لعمل المنظمة واستعدادات الامارات العربية المتحدة لاستضافة مسابقة المهارات العالمية التي افتتحت السبت بينما تنطلق منافساتها اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأضاف أن الاجتماعات استعرضت ملف روسيا والذي تضمن ورقة عمل تطرقت إلى نظام المسابقة بشكل كامل ومفصل والأبحاث المقدمة والتنظيمات الجديدة لعمل سير المسابقة.



وكشف العميري عن أنه تم اعتماد الدول المستضيفة للمسابقة التي تقام بشكل دوري كل عامين وهي مدينة (كازاف) الروسية لعام 2019 ومدينة شنغهاي الصينية لعام 2021.

ولفت إلى أن اليابان تقدمت بطلب الترشح للمنافسة على استضافة المسابقة في عام 2023، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة الطلب إلى جانب الطلبات الأخرى خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقد في أمستردام .