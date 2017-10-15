القاهرة - هناء السيد

تحل الفنانة التشكيلية د.ريهام الرغيب ضيف شرف ملتقى إبداع الدولي للفنون التشكيلية في دورته الثانية التي تقام 16 أكتوبر الجاري بقاعة الأهرام للفن بمؤسسة الأهرام بالقاهرة بمشاركة نحو 120 فنانا مصريا و93 فنانا تشكيليا عربيا.

وتمثل د.ريهام الرغيب الكويت في ملتقي إبداع الدولي للفنون التشكيلية باعتبارها ضيف شرف دورته الثانية، حيث تم اختيارها ضيف شرف كونها أول خليجية تحصل على الدكتوراه في فلسفة النقد التشكيلي، بالإضافة إلى حصولها على براءة اختراع من الكويت عما أسمته العلاج بالطب اللوني.

وتستعرض الرغيب خلال الندوة فكرة العلاج بالألوان، موضحة أنه رغم انتشار العلاج بالألوان في أميركا وأوروبا، حيث توجد منظمات متخصصة في العلاج به بصورة علمية، فلا يزال هذا الموضوع في طور الاستكشاف البطيء على الصعيد الدولي، ويكاد يكون مجهولا تماما في العالم العربي، باستثناء بعض المختصين في العلاج بالألوان، وهم قلة يعدون على الأصابع.

وأضافت أن الطب اللوني عبارة عن سبع خطوات فقط للوصول إلى السلام الداخلي في الإنسان باستخدام الألوان كعقاقير للتنفيس والتعبير عن الحالة المرضية.

وأشارت إلى أن السلام الداخلي حالة مريحة تتعلق بالمشاعر، تضم راحة البال والسعادة والرضا والإحساس بقيمة الحب. ولفتت الرغيب إلى أنها استخدمت في هذا الاختراع خريطة لثلاثة ألوان، وهي: الأزرق (يرمز إلى السكون) والأحمر (إثارة) والأصفر (سرور).