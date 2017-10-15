عبدالعزيز الفضلي

عقد مراقب التعليم الثانوي في منطقة الفروانية التعليمية محمد العنزي اجتماعا موسعا مع مجلس مديري ومديرات المرحلة الثانوية وذلك في ثانوية أميمة بنت ربيعة للبنات.



ورحب العنزي في بداية الاجتماع بمديري المدارس الجدد شاكرا المديرين المتقاعدين على كل ما قدموه من جهود واضحة في مسيرتهم العلمية والتربوية، متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم، كما تقدم بأجمل التهاني للمدارس المتميزة وكافة المديرين والمديرن المساعدين والمعلمين الذين تم اختيارهم في يوم المعلم العالمي.



واستعرض العنزي في الاجتماع الأمور الإدارية والفنية والخطة التشغيلية لعمل المراقب للعام الدراسي الحالي، مؤكدا على أهم الملاحظات الإدارية والتي حرص فيها على التنبيه لضرورة متابعة كافة الاحتياجات المدرسية من الكتب الدراسية والعدد الكافي من المعلمين والمعلمات حسب الحاجة الفعلية بما جاء في نشرة قسم التخطيط مشددا على اهمية تعاون الإدارات المدرسية مع أولياء الأمور وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وفى نهاية الاجتماع تم تشكيل لجان المجلس من خلال اختيار كل عضو للجنة التي يرغب بالانضمام إليها حيث تتكون من اللجنة التعليمية واللجنة الإعلامية واللجنة الثقافية والاجتماعية ولجنة التدريب والتطوير وبين المهام المنوطة بكل لجنة من اللجان.