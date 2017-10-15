نظمت شركة نفط الكويت الأربعاء الماضي حملة للتوعية «بالمخاطر المحتملة للتدخين الإلكتروني»، وذلك بحضور مدير مجموعة العلاقات العامة والإعلام بالوكالة في شركة نفط الكويت حسن الشمري، ومدير مستشفى الأحمدي د.عماد العوض.

و شاركت الكلية الأسترالية في الحملة بدعوة من شركة نفط الكويت كمتحدث زائر، ممثلة بجناح لعرض برنامجها الذي يحمل عنوان «مبادرة التوعية بمضار التدخين»، والذي يتضمن القيام بزيارات الى المدارس لتوعية الأطفال بآثار التدخين على البشر والبيئة على حد سواء. ويقوم طلاب الكلية الأسترالية في الكويت بزيارات للمدراس من برنامج دبلوم الإدارة، حيث يقوم الطلاب بإعداد العروض التفاعلية والعملية، بالإضافة إلى مشاركة الحضور.

و صرح مدير أول الصحة والسلامة في الكلية الأسترالية عبدالمحسن الرفاعي قائلا: إن رؤية الكلية تتمثل في تمكين قدرات الفرد للوصول إلى أقصى طاقاته ضمن بيئة راعية، والتي تمت ترجمتها بفاعلية من خلال العمل معا والجهود المشتركة التي أفضت إلى حملة «مبادرة التوعية بمضار التدخين» الموجهة إلى الطلاب من خلال برنامج زيارات المدارس. وقد حظيت «مبادرة التوعية بمضار التدخين» بقبول واسع النطاق من الحضور.