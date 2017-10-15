عبدالعزيز الفضلي

تنطلق اختبارات الدور الثاني المؤجل اليوم الأحد للطلبة الذين منعتهم ظروفهم الصحية من أداء الاختبارات.



وحددت الوزارة ثانويتي فارغة بنت أبي الصلت للبنات ودعيج السلمان للبنين التابعتين لمنطقة مبارك الكبير التعليمية لأداء الاختبارات الخاصة في المرحلة الثانوية، أما بقية المراحل فتكون حسب المنطقة التعليمية التي يتبعها الطالب.

من جانب آخر، طلب وكيل التعليم العام بالإنابة فيصل المقصيد من المناطق التعليمية الميزانية الفعلية للطلاب والفصول والهيئة التعليمية للعام الدراسي 2018/2017، على أن يتم الانتظام في إرسال المشغول الفعلي بصفة دورية شهريا.