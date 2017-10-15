أقام مركز اللغات في جامعة الكويت أمسية شعرية مميزة بعنوان «جيل واعد» للشاعر الإماراتي المبدع د.طلال الجنيبي، وذلك تحت رعاية وحضور العميد المساعد للشؤون الأكاديمية ومدير مركز اللغات د.عبدالهادي العجمي والمستشار في السفارة الإماراتية د.مصلح الأحبابي، ومساعد مدير مركز اللغات د.إبراهيم نصير، وأ.علي الشمري، وعدد من الأكاديميين وجمع غفير من طلاب وطالبات جامعة الكويت الذين استمتعوا بما قدمه الشاعر الجنيبي من إبداعات وتجليات أدبية عبر فيها عن الكثير من المعاني والصور التي لامست المشاعر والأحاسيس.

وفي البداية أكد د.عبدالهادي العجمي أن مثل هذه الأنشطة والفعاليات تساهم في صقل مواهب أبنائنا الطلاب والطالبات الذين هم عماد المستقبل، وقد جاء هذا الاهتمام نتيجة توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولعلنا نستذكر كلمة سموه الشهيرة: «إني أرى في عيون شبابنا كويت المستقبل».

وبين د.العجمي أن الجيل يحتاج إلى القدوة والمثال، ودورنا يكمن في إبراز المواهب وصقلها، وتقديم الامكانات من أجلها، مبرهنين أن الإبداع هبة يهبها الله لبعض الناس، واذا كان بإمكان الجميع أن يتعلم فإنه ليس بالإمكان أن يصبح الكل مبدعا، وها نحن نأمل بغد مشرق فجيلنا جيل واعد لديه الكثير من الامكانات والطاقات التي يفخر بها الوطن.

ثم جاء التقديم المميز من د.نورة المليفي التي عبرت عن سعادتها بهذه الأمسية الشعرية التي ينظمها مركز اللغات برعاية د.عبدالهادي العجمي، مثمنة جهوده الأكاديمية والثقافية والتاريخية والأدبية التي من شأنها النهوض بالمركز وبمستوى الطلبة في جميع المجالات.



وأشارت د.المليفي إلى ما قدمه د.العجمي في سبيل تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الكويت ودول مجلس التعاون، وما استضافة الشاعر والأكاديمي الإماراتي د.طلال الجنيبي إلا واحد من الأمثلة الكثيرة على تلك الجهود بما يجسد أواصر التواصل والتعاون بين الأشقاء الخليجيين وأبنائنا الطلبة والطالبات بما يدفعهم للعطاء أكثر.

وأوضحت د.المليفي أن شاعرنا الجنيبي هو رجل أكاديمي من الدرجة الأولى، كما خاض مجال الأعمال وإدارتها وسيرته حافلة بالنجاح والتفوق، وقد برهن أن الشعر والعلم يلتقيان دون ميعاد، فتزاحمت الجوائز فوق منصة الوطن والواقع الأجمل، لتبدأ الأمسية بأجمل قصائد الشاعر الجنيبي الوطنية والاجتماعية التي ألهبت حماس وتفاعل الحضور، وعكست ما يتمتع به الشاعر من قريحة شعرية نابضة ميزته في عالم الثقافة والأدب.

بدوره، أكد الشاعر د.طلال الجنيبي ان الكويت بلد معطاء وكان سباقا في أمور الثقافة والفكر والتعليم. واعرب عن شكره للجهات الداعية لاستضافته على ارض الكويت، مبينا ان هذا التواصل يجسد عمق اواصر التعاون ما بين الكويت والامارات والعلاقة ما بين البلدان العربية والإسلامية.

وبين د.الجنيبي ان الشعر تعبير حضاري عن قيم اخلاقية بطريقة سامية، ورؤية جمالية وهو جزء رئيسي من الثقافة العربية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وكان الشاعر الجنيبي قد حاز جائزة رئيس دولة الامارات (خليفة الفخر) لـ 2015 نظرا لعطائه الفكري والثقافي والمجتمعي، كما حاز جائزة ابوظبي التقديرية للإنجاز الثقافي والمجتمعي، ودرع التميز الشعرية من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.