عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعيته العمومية العادية، وناقش خلالها التقريرين الإداري والمالي عن العام النقابي 2016/2017.

وحصد الاتحاد ثقة الجموع الطلابية، بحضور عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي، ومساعد العميد للتوجيه الطلابي عادل البريكي، ورئيس قسم المجالس الطلابية محمد الرشيدي.

وقال رئيس الاتحاد ورئيس الجمعية العمومية بعمادة شؤون الطلبة، إن الهيئة الإدارية للاتحاد بذلت قصارى جهودها لتحقيق طموحات وآمال الطلبة، وأنها تفخر بما قدمته خلال عامها النقابي، وسرد أبرز الإنجازات التي حققها الاتحاد ومنها عمل إحصائية لمعرفة عدد الحاصلين على إنذارات واستدعاؤهم بهدف إيجاد الحلول المناسبة لرفع الإنذارات ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم الدراسية، وزيادة ميزانية الفصل الصيفي بنسبة 80% لتقليص مشكلة الشعب المغلقة.

وتفعيل قرار توفير خصم الكتب الدراسية بنسبة 60%. والحصول على موافقة إدارة الهيئة بالسماح لأبناء الكويتيات للتحويل بين كليات ومعاهد الهيئة وتغيير التخصص ومعاملتهم معاملة الكويتيين تجاه عملية القبول تيسيرا لمسيرتهم الدراسية.

واستحداث مقررات جديدة ضمن صحائف التخرج المطورة للبرامج والتخصصات العلمية بكلية التربية الأساسية.